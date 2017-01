Landtagsabgeordnete kritisiert Wasserschutzregeln

UEHLFELD - Im Dezember hat die Regierung des Bezirks Mittelfranken beschlossen, das Wasserschutzgebiet Uehlfeld auszuweiten. Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt sieht auf die Anwohner viele Verbote zukommen.

Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt (Freie Wähler) lehnt das erweiterte Wasserschutzgebiet in Uehlfeld ab. Foto: oh



Mit Bedauern hat die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt (Freie Wähler) die Entscheidung der Regierung von Mittelfranken über die Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Uehlfeld zur Kenntnis genommen. Für die Einwohner sei dies ein schwerer Schlag, "da es nur wenige Ausnahmen vom sehr rigiden Verbotskatalog gibt." Über 99 Prozent der Bürger seien massiv betroffen.

Das Schutzgebiet sei "mit Wertverlust, wiederkehrenden Überprüfungen von Kanälen oder Heizöllagerräumen und mit Bauauflagen" verbunden. Von einem Normenkontrollverfahren erwartet die Politikerin aus der betroffenen Region um Uehlfeld nichts. Bisher sei in Bayern noch kein einziges Wasserschutzgebiet in der Sache vor Gericht gestoppt worden.

Schmidt in ihrer Stellungnahme: "Es gab Prozesse, die durch Verfahrensfehler gewonnen wurden, die dann aber kurzfristig geheilt wurden." Und weiter: "Dass die Bayerischen Wassergesetze nicht bürgerfreundlich sind, ist bekannt." So habe die CSU im Landtag die weitergehenden Anträge auf Entschädigung für die Wasserschutzgebietsauflagen abgelehnt - nur bei landwirtschaftlichen Flächen und bei enteignungsgleichen Eingriffen gebe es Schadensersatz.

Hier sieht Gabi Schmidt auch den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim als Miteigentümer der Fernwasserversorgung Franken (FWF) in der Pflicht, den Uehlfeldern freiwillige Entschädigungen für alle Schutzgebietsauflagen zu gewähren. Sie wolle sich diesbezüglich mit Landrat Helmut Weiß (CSU) in Verbindung setzen, kündigte sie an - und „hofft, seine bisherigen Anträge in der Verbandsversammlung zu erörtern, Möglichkeiten zu suchen und diese über Kreistagsbeschlüsse zu untermauern."

Abgeordnete bezweifelt Rechtmäßigkeit des Schutzgebiets

Große Bedenken hat die Abgeordnete der Freien Wähler, "ob das Schutzgebiet im speziellen Fall von Uehlfeld verfassungskonform ist. Hier ist der Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung derart massiv, dass diese Selbstverwaltung nicht mehr gewährleistet ist." Es gebe, so Schmidt, in der näheren und weiteren Umgebung viele Wasserversorger, die eigenständig Trinkwasser gewinnen und verkaufen. Wieso solle in Uehlfeld nicht funktionieren, was in Höchstadt, Neustadt oder Baudenbach selbstverständlich sei?

"Hier ist der Landkreis gefordert, seine Bürger vor überzogenen Schutzgebieten und Katalogen zu schützen und notfalls die Wassergewinnungsgebiete im Landkreis in eine eigenständige Wassergewinnung außerhalb der FWF zu überführen." Schmidt beklagt, sie sei seit der Landratswahl 2014 zu keinem Gespräch im Landratsamt oder in der Gemeinde Uehlfeld zum Thema Wasserschutzgebiet hinzugezogen worden.

Um die Interessen der Bürger zu vertreten, müsse "gemeinsam gehandelt werden und nicht nach Parteibuch." Sie wolle sich weiter für eine "zukunftsfähige Lösung" für die Bürger einsetzen, so die Landtagsabgeordnete gegenüber nordbayern.de.

