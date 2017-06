Landwirte schaffen Vielfalt auf Feld und Flur

Delegation besichtigte im Osing Beispiele blütenreicher Flächen - vor 41 Minuten

HERBOLZHEIM - Bei einer gemeinsamen Besichtigung drei blütenreiche Flächen bot sich im Osing Landwirten und Imkern mit Vertretern des Bauernverbandes, vom Bund Naturschutz und dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten die Vielfalt von Feld und Flur.

Vertreter von Landwirtschaft, Imkerei, Naturschutz und Agrarverwaltung besichtigten Beispiele blühender Osingfelder. © oh



Vertreter von Landwirtschaft, Imkerei, Naturschutz und Agrarverwaltung besichtigten Beispiele blühender Osingfelder. Foto: oh



Zu sehen bekamen sie eine Erbsen-Ackerbohnen Mischkultur, ein Beispiel für gestaffeltes Mähen auf einem Luzerneacker und eine Blühfläche. Landwirt Simon Wörrlein erläuterte auf seinem Feld die Erbsen-Ackerbohnen Mischkultur, die er zur Einhaltung der Greening Auflagen anbaut. Die beiden Kulturen ergänzen sich sichtlich gut, die Erbsen nutzen die Ackerbohnen als Stützfrucht. Es waren nur wenige Beikräuter zu finden und das obwohl Simon Wörrlein den Großteil des Feldes nicht chemisch behandelt hatte. Der Unkrautbesatz wurde durch Einsatz eines Striegels im Vorauflauf und später mit einem Hackgerät reguliert.

BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff bestätigt, dass dieses Konzept auf dem Standort bestens funktioniert hat und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: "Für den Landwirt ist es entscheidend, dass er seine Hauptfrucht klar erkennen kann." Dieses Praxisbeispiel zeige, "dass Landwirte auch ohne Zwang und Auflagen verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und nur bei tatsächlichem Bedarf zur chemischen Unkrautbekämpfung greifen".

Regionale Umsetzung

Als zweites besichtigte die Gruppe einen abgemähten Luzerneacker, auf dem ein Streifen Luzerne stehen gelassen wurde. Dieser "wandernde Streifen" ist leicht umsetzbar und bietet nicht nur Schmetterlingen, Hummeln und Bienen eine Nahrungsquelle sondern auch Feldhasen und Rebhühnern Schutz. Am günstigsten ist eine Streifenbreite von zehn Meter. Wildlebensraumberaterin Nicole Stubenhöfer vom AELF Uffenheim berichtete, dass sie im Landkreis 80 Luzerne/Klee anbauende Landwirte angeschrieben habe, um über die Umsetzung der gestaffelten Mahd zu informieren. "Über ein Viertel der Betriebe machen mit, die Bereitschaft zur freiwilligen Teilnahme ist also sehr groß." "Was hier im kleinen regional umgesetzt wird, kann der Staat über Auflagen und Gesetze gar nicht leisten," ist sich Jürgen Dierauff sicher.

Eine Blühfläche im Osing bildete den Abschluss der Veranstaltung. Diese wurde bereits 2015 im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) auf dieser Fläche von Jürgen Dierauff angesät und blüht noch immer farbenfroh. Die verwendete Saatgutmischung "Lebendiger Acker" garantiert, dass hier Pflanzen wachsen, die den heimischen Insekten auch wirklich nutzen.

Fünf Jahre wird diese Fläche sich selbst überlassen, und bietet so neben der Blütenpracht im Sommer auch wertvolle Überwinterungsquartiere für Insekten. "In den trockenen Stängeln fühlen sich die Insekten besonders wohl", weiß Dagmar Nitsche vom Bund Naturschutz, "schließlich ist dies die natürliche Form der heutigen Insektenhotels".

nb