Lebenskoffer und Co.: Großes Freizeitangebot in Neustadt

Von Ausstellung über Neustädter Bücherleine bis zum "Reparatur-Café" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Initiiert von Harry Graeber und vom Caritas-Freiwilligenzentrum koordiniert, wurde eine Ausstellung unter dem Motto "Mein Lebenskoffer" entwickelt, die zur "Reise ins Leben" einlädt.

Die "Lebenskoffer" sind für die interessante "Reise ins Leben" gepackt. © privat



Ab Sonntag, 6. Mai 2018 sind die "Lebenskoffer" für eine Woche im Foyer des Neustädter Rathauses zu sehen. Um 11 Uhr findet die Vernissage statt. Schirmherr ist der Autor und Mundartdichter Dr. Helmut. Für den guten Ton sorgt "Nauswärts" mit ihrer pfiffigen Weltmusik mit fränkischer Seele. Damit geht das Kooperationsprojekt zum Thema "Lebenswerte" an den Start. Nach der Ausstellung in Neustadt reisen die "Lebenskoffer" weiter an verschiedene Orte.

Jeder von uns hat auf seiner Reise durchs Leben einen unsichtbaren, inneren Koffer bei sich. Gefüllt mit all dem, was unser Leben so ausmacht. Mit kostbaren und schmerzhaften Erinnerungen, aber auch mit all den Kleinigkeiten, dem "Krimskrams", der uns täglich umgibt. Gerade diese Dinge sind es oft, auf die wir stolz sind und die uns im Alltag Freude machen. Vieles davon bleibt für ewig in unseren Herzen. Oft bis zum Ende unserer Tage. "Das ist der wahre Koffer", den wir immer mit uns tragen, "egal wohin", so Harry Graeber, der Ideengeber des Projektes. Und Dorothea Hübner ergänzt: "Wir wollen einen Akzent setzen in einer materialistisch orientierten Gesellschaft und dazu anregen, sich über die eigenen wirklichen Lebenswerte Gedanken zu machen und miteinander ins Gespräch kommen. Das ist das Ziel des Projektes "Mein Lebenskoffer".

Menschen aus allen Bereichen des Lebens und unterschiedlichen Zusammenhängen wurden gebeten, auf ihrer Lebensreise kurz inne zu halten, um spontan eine Lebensbilanz zu ziehen und mit symbolischen Erinnerungsstücken einen Koffer zu packen. Einen Koffer, in welchem sie Dinge und Gedanken verstauen, die etwas über sie aussagen und ihnen wichtig sind. So wurden viele Menschen in verschiedenen Lebenssituationen im Alter von fünf bis 99 befragt. Ihre Gedanken wurden aufgeschrieben und gesammelt und von Schülern anschaulich gemacht. Aus jedem Interview entstand ein "Lebens-Koffer", gefüllt mit den Gedanken und all dem, was für diesen Menschen im Leben wichtig ist und im Moment unzertrennlich zu ihm gehören.

Das Ergebnis ist eine sehr lebendige Ausstellung über eine Reise ins Leben, die aus kleinen Bildern ein großes Ganzes entstehen lässt. So zeigen die Koffer Lebensgeschichten auf, die von der Lust zu leben erzählen. 50 aufgeklappte Koffer wecken mit allerlei illustren Inhalten das Interesse und sollen den Betrachter herausfordern, über das eigene Leben nachzudenken.

Die Präsentation ist eine Ausstellung aus der Mitte unserer Gesellschaft, die aus kleinen Bildern ein großes Ganzes entstehen lässt. Sie wird als Wanderausstellung an verschieden Orten und Plätzen gezeigt werden. Auf der Homepage lebenskoffer.jimdo.com können Interessierte erfahren, wo die Koffer gerade verweilen. Sowohl bei der Ausstellung als auch auf der Homepage sind die Besucher dazu eingeladen, weitere "Koffer" mit ihren Gedanken zu füllen.

FSSJ goes green!

"Was würdest du bei einer Katastrophe tun? Wie würdest du bei einem internationalen Konflikt handeln?" Diese und ähnliche Fragen beschäftigen das Freiwillige Soziale Schuljahr (FSSJ) am Freitag, 11. Mai, von 16.30 bis 19 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Jugendlichen ins Caritasgebäude in der Ansbacher Str. 6 in Neustadt. Bei Popcorn und Getränken sollen sich die Teilnehmer spielerisch mit diesen Fragen auseinandersetzen und darüber austauschen. Interessenten wird geraten, sich schnell unter 09161-8889 36, fssj@caritas-nea.de oder über WhatsApp an 0157-82768891 anzumelden, da es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt.

Motivation im Team

Wie motiviere ich meine Teammitglieder? Wie sorge ich für eine gute Kommunikation? Welche Rolle habe ich als Leitung, aber auch als Teammitglied? – Alles Fragen, die immer wieder bei der Teamarbeit auftauchen. Gefördert durch das Regionalmanagement veranstaltet das Freiwilligenzentrum im Rahmen seines Netzwerkes "über Zaun und Grenze" zu diesem Thema den Workshop "Koordinatoren in der Nachbarschaftshilfe – so sorge ich für mich und mein Team!"

Der Workshop wendet sich am Montag, 14. Mai von 16 bis 20 Uhr im Caritashaus Neustadt (2. Stock) neben Akteuren in der Nachbarschaftshilfe auch an Verantwortliche in Projekten und Initiativen, die ihre Teamkompetenzen weiter ausbauen möchten. Referentin ist Bärbel Löcken-Blümlein (Kommunikationstrainerin, Coach). Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis zum 1.Mai und weitere Information bei Agatha Ludwig, Koordinatorin der Nachbarschaftshilfen im Freiwilligenzentrum, Tel. 09161 8889-36 (Di und Fr 8:30-12:30 Uhr) oder ueberzaunundgrenze@caritas-nea.de.

Nur wenn ich gut für mich sorge, kann ich auch gut für Andere sorgen. Dazu gehört, dass ich nicht alles an Ehrenamtsarbeit in einer Gemeinde alleine machen kann, sondern ein motiviertes und kommunikatives Team benötige. Welche Kompetenzen werden im Team benötigt und welche sind bereits vorhanden? Wie begeistern wir Menschen anderen zu helfen? Wie erkennen wir, dass andere Menschen Hilfe benötigen? Wie gehen wir mit Anfragen für Hilfestellungen um? Wie verteilen wir die verschiedenen Aufgaben im Team? Damit befasst sich der Workshop.

Bücherpflücken auf dem Marktplatz

Am weltweiten Feiertag für das Lesen ist auch in diesem Jahr die "Büchertauschbörse" des Freiwilligenzentrums wieder dabei. Zum Welttags des Buches am Montag, 23. April, findet erneut das "Bücherpflücken" auf dem Marktplatz statt. Von 11 bis 15 Uhr besteht für Jedermann die Gelegenheit, sich mit Literatur einzudecken, die wie immer auf Wäscheleinen rund um den Neptunbrunnen gespannt sein wird. Bei schlechtem Wetter wird in die Rathaus-Arkaden ausgewichen. Gerne werden auch Bücherspenden entgegengenommen.

Reparatur Café im April

Am Samstag, 28. April , von 10 bis 14 Uhr öffnet das "Reparatur Café" im Neustädter Jugendtreff "Lazarett" wieder seine Türen. Die ehrenamtlichen Fachleute und Tüftler freuen sich auf regen Zuspruch. Wer ein Lieblingsteil zuhause hat, das nicht mehr funktionsfähig ist, kann damit vorbeikommen. Dabei geht es nicht nur um Elektrogeräte wie beispielsweise Drucker, CD-Player oder Nähmaschinen. Es werden auch abgebrochene Teile wieder angeklebt. Und außerdem gibt es Helferinnen für kleine Nähe- und Flickarbeiten. Willkommen sind weiterhin interessierte und talentierte Helfer, die gerne aktiv mitarbeiten möchten.

nb