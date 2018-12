„Lebensretter 112“

NEUSTADT/AISCH - Lebensretter in 112 Minuten! Der BRK-Kreisverband erweitert sein Kursspektrum um „Erste Hilfe kompakt“ für die Lebensrettung in Akutsituationen. Gestartet wird das Projekt unter der Schirmherrschaft von Landrat Helmut Weiß zum 1. Januar 2019 mit dem ehrgeizigen Ziel, in zwei Jahren 1000 schnelle Helfer mehr im Landkreis zu haben.

Mit BRK-Vorsitzendem Harry Scheuenstuhl (l.), BRK-Chefarzt Hans-Jürgen Altenburg, Dozentin Kathrin Zeiger, Geschäftsführer Ralph Engelbrecht, MdL Hans Herold, Dozent Gerd Lunkmoss und Landrat Helmut Weiß (v. r. ) hat Bildungsbeauftragter Volker Zeiger-Leix aufmerksame Beobachter seiner Defi-Demonstration. © Harald Munzinger



Man habe sich schon länger Gedanken gemacht, wie man die Erste-Hilfe-Ausbildung attraktiver machen könnte, die meist wegen des höheren Zeitaufwandes gemieden werde, ließ Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht bei der Vorstellung des Kursprojektes „Lebensetter 112“ wissen, das man mit einem Impuls des BRK-Kreisverbandes Bayreuth aufgegriffen habe. Bildungsbeauftragter Volker Zeiger-Leix integrierte es in das Kursprogramm und bietet es nun im Dozentenkollegium mit Kathrin Zeiger, Gerd Lunkmoss und Wolfgang Bierwagen an.

„Sie möchten Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen, haben nicht viel Zeit oder scheuen sich vor einem neunstündigen Lehrgang?“ Dann, so wirbt der BRK-Kreisverband, sollte „Lebensretter 112“ das passende Seminarangebot sein. Denn 112 steht für die Dauer von nur knapp zwei Stunden, in denen erfahrene Dozenten „die wesentlichen Maßnahmen der Lebensrettung in typischen Akutsituationen“ vermitteln.

Dabei geht es um sechs Schwerpunkte: Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage, Freimachen der Atemwege, Reanimation, Anwendung eines Defibrillators, Stillen lebensbedrohlicher Blutungen, sowie schnelles Handeln bei Herzinfarkt oder Schlaganfall. Situationen, denen man sich auch in Haus und Familie jederzeit gegenübersehen kann, wie es bei der Vorstellung des „Lebensretters 112“ betont wurde. BRK-Chefarzt und Notarzt Dr. Hans-Jürgen Altenburg riet zu dem „guten Angebot, das in die Breite der Bevölkerung wirken“ sollte, um Angst und Hemmungen abzubauen, womit in Notfällen wertvolle Zeit verloren gingen.

Kompaktkurs als Weihnachtsgeschenk

Dr. Altenburg mochte sich den Kompaktkurs für 25 Euro ebenso als Weihnachtsgeschenk in der Familie, in Firmen oder Vereinen (mit Pauschalpreisen bei geschlossenen Gruppen) vorstellen, wie der Landtagsabgeordnete Hans Herold, BRK-Kreisvorsitzender Harry Scheuenstuhl und Landrat Helmut Weiß, die sich selbst die 112 Minuten Zeit zur Erste-Hilfe-Auffrischung nehmen wollen. Die, so stimmten sie ebenfalls überein, sollte sich jeder nehmen können, um im Akutfall Lebensretter zu sein.

„112 Minuten, gerade einmal knapp zwei Stunden, kann eigentlich jeder entbehren“, macht sich Landrat Weiß als dessen Schirmherr zum Werber für das niederschwellige Kursangebot. Es sei „sehr wichtig und sinnvoll, bezüglich der Ersten Hilfe nicht aus der Übung zu kommen“, was vielfach nach einem lange zurückliegenden Kurs zur Führerscheinprüfung der Fall sei. Daraus resultieren dann Verunsicherung und Angst, etwas falsch zu machen. „Das Einzige was man falsch machen kann, ist nichts zu machen“, hält BRK-Bildungsbeauftragter Zeiger-Leix entgegen, dem Weiß mit Vorstandschaft und Geschäftsführung dankte, sich hier so stark einzusetzen und dieses Ausbildungsangebot im Landkreis auf die Beine zu stellen: „Es kann nie genug ausgebildete Ersthelfer geben“.

Für die BRK-Fachleute liegt die Notwendigkeit der unverzüglichen Lebenshilfe auf der Hand, das bei lebensbedrohlichen Zuständen der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Volker Zeiger-Leix verweist beispielhaft auf die Sauerstofftoleranz von drei Minuten gegenüber dem Eintreffen eines Rettungswagens oder Notarztes. Als weiteren Motivationsaspekt für den Kursbesuch nennt er die Häufung von Notfallereignissen im häuslichen Umfeld.

Praxisorientierte Seminare ab 16. Januar

Die ersten 112 Minuten „Erste Hilfe kompakt“ bietet das BRK im praxisorientierten Seminar an 16. Januar um 19 Uhr im seiner Neustädter Zentrale (nahe Krankenhaus) an, ein weiteres am 18. Januar um 9 Uhr sowie ebenfalls um 9 Uhr eines am 26. Januar am Bad Windsheimer BRK-Standort und am 30. Januar wiederum am 30. Januar um 15 Uhr. Mit den verschiedenen Zeiten will man unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, mit dem Vormittagstermin etwa Mütter zur Schul- oder Kita-Zeit ihrer Kinder, so Volker Zeiger-Leix. Die „Schnellkurse“ werden auch in Firmen oder Vereinen angeboten, die sich unter 09161/887790 oder bildungszentrum@kvnea-bw.brk.de anmelden können. Weitere Informationen und eine Terminübersicht gibt es unter http://www.kvnea-bw.brk.de“ oder telefonisch unter 09161/88770 (Fax 887721, eMail info@kvnea-bw.brk.de).

BRK-Kreisvorsitzender Harry Scheuenstuhl sieht den BRK-Kreisverband mit seinem vielfältigen Spektrum, das stets erweitert werde, „sehr gut aufgestellt“ und freut sich über wachsenden Zuspruch. Diesen belegt er mit „fast 1000 neuen Mitgliedern“.

