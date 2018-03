"Lernen, Lehren, Helfen": Schulung für Flüchtlingshelfer

NEUSTADT/AISCH - Den Ersthelfer-Leitfaden für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit unter dem Titel "Lernen, Lehren, Helfen" stellte Corinna Niederreiter von der LMU München in einem Seminar vor.

Aufmerksam verfolgten die TeilnehmerInnen der Schulung die Einführung in den Ersthelferleitfaden. © Hübner



Zusätzlich informierte sie über Konzept, Inhalte und die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten.Organisiert wurde diese Schulung vom Freiwilligenzentrum "mach mit!" im Rahmen seines Netzwerkes "über Zaun und Grenze".

"Sprache lernen geschieht über Handeln. Es braucht Aktivierung und Alltagsbezug", erklärte die Referentin. Sie selbst hat an der Erstellung des Ersthelferleitfadens "Lernen, Lehren, Helfen" mitgearbeitet und besucht nun Initiativen, um Tipps in der Umsetzung an die Helfer weiterzugeben. Kürzlich stellte sie diesen auch im Freiwilligenzentrum "mach mit!" in Neustadt a. d. Aisch in einer Schulung vor.

Den Titel des Leitfadens "Lernen, Lehren, Helfen" haben sich auch die 17 Seminarteilnehmer aus der Flüchtlingsarbeit auf die Fahne geschrieben. Sie bringen sich ein in Sprachkursen für Kinder und Erwachsene, in der Hausaufgabenhilfe, in Natur- und Frauentreffs oder sie bieten Alphabetisierungskurse an und begleiten junge Flüchtlinge bei ihrer Berufsausbildung. Dadurch unterstützen sie die tatkräftig die Integration im Landkreis.

Leitfaden mit 10 Kapiteln

"Wo ist die nächste Apotheke?" oder "Wie backt man Pfannkuchen"? So baut sich der Leitfaden mit viel Alltagsbezug in zehn Kapiteln auf und beinhaltet Themen wie Einkaufen, Unterwegs, Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Gesellschaft, Medien, Bildung, Arbeit und Rechtsstaat. Im Seminar ging es auch darum, wie Lernen funktioniert und wie Spracheinheiten zeitlich aufgebaut sein sollten. Abwechslung in Sozialform und Methodik sind für den Lernerfolg ein wesentlicher Erfolgsfaktor. So gibt es in jedem Kapitel viele Ideen für den "input", für die Vertiefungsphase und den "output" wie beispielsweise Ralley-Aufgaben.

"Wie kritisch darf man in den Sprachkursen sein"? fragt eine der Teilnehmerinnen. Hier sei ganz individueller und sensibler Umgang nötig, um die Motivation der Lernenden zu stärken, riet Corinna Niederreiter. Lob für kleine Fortschritte ermutige und Erfolg führe zu mehr Erfolg. Das Handbuch verstehe sich bewusst nicht als Lehrbuch. Es biete Inspiration, Abwechslung und rege an, mit allen Sinnen praktisch zu üben und das Gelernte im Alltag umzusetzen. Der Ersthelferleitfaden steht allen Bayerischen Helfern in der Flüchtlingsarbeit kostenlos zur Verfügung und kann unter www.lernen-lehren-helfen.de digital heruntergeladen oder als Buch im Freiwilligenzentrum angefordert werden.

