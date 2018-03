Lesungen: Neue Serie soll "Lust auf Literatur" machen

NEUSTADT/AISCH - Zu wenig Sinn und Muße für gute, klassische Literatur - dem will die Buchhandlung Dorn in Neustadt entgegenwirken. Mit der Serie "Meisterhaft Erzähltes der Weltliteratur hören" veranstaltet sie Lesungen mit dem Bamberger Schauspieler und Rezitator Andreas Ulich. Was er liest, bleibt aber zunächst ein Geheimnis.

Beflügelte mit Worten die Gedanken: Vorleser Andreas Ulich beim Start der neuen Dorn’schen Literaturreihe. Foto: Harald Munzinger



Mit der neuen Reihe "Meisterhaft Erzähltes der Weltliteratur hören" will Stella Cramer (noch mehr) "Lust auf Literatur" machen. Die Premiere war erfolgversprechend und lässt darauf hoffen, "für gute, auch klassische Texte begeistern zu können". Weil sie auf vielfältige Weise Lust auf Literatur machen, hat der Deutsche Buchhandel der Buchhandlung Dorn schon höchste Anerkennung gezollt.

Nun hat diese dafür eine neue Form entwickelt und will eben jene Lust dadurch neu entfachen, dass der Wortkünstler Andreas Ulich - versierter Schauspieler und Rezitator aus Bamberg - einen von Stella Cramer ausgewählten Text liest und die Zuhörer am Ende den Autor erraten sollen. Dem Publikum sind in der Reihe mit zunächst vier Lesungen in diesem Jahr "spannende, anrührende, erheiternde, erschütternde, in jedem Fall bereichernde Texten" angekündigt.

Zu wenig Muße für klassische Texte

Es sei, so Stella Cramer, einleitend, schwierig geworden, in der heutigen Zeit Menschen für gute (auch klassische) Texte zu begeistern; sie erklärt das mit zu wenig Zeit, zu wenig Muße. Dass es sich lohnt, sich Zeit für die Muße und gute Literatur zu nehmen, machte der Start der neuen Reihe deutlich, der zugleich die beste Werbung für eine größere Gästekulisse bei deren Fortsetzung sein sollte.

Denn dem "Vorleser" Ulich gelang es bei einer fantasievoll verworrenen Geschichte um eine Frau in anderen Umständen ohne Erinnerung an deren "Verursacher" und der Suche nach demselben in einem "Intelligenzblatt" lebhafte Bilder des Geschehens in herrschaftlicher Gesellschaft zu erzeugen.

Gefühlvolle Erzählung

Eigentlich schwere Kost mit endlos scheinenden Satzgebilden aus 200 und mehr Worten – nur Jean Paul hatte längere geschrieben – löste sich in einer gefühlvollen Erzählung auf, die Andreas Ulich mit gewandter Lesung illustrierte. Dass beim Zuhören ganz andere Bilder entstanden seien als beim Lesen des gleichen Textes – offenbart als Heinrich von Kleists Marquise von O - stellte fasziniert ein Gast der feinfühlig nuancierten Lesung fest.

Mit der Marquise von O hatte Stella Cramer "eine der schönsten und vielschichtigsten Novellen Kleists, ja der deutschen Literatur überhaupt" ausgewählt. Mit der in ihr steckenden Rätselhaftigkeit lud sie zur nächsten Lesung der neuen Reihe am 2. Mai in die Neustädter Buchhandlung Dorn ein. Auch dann werde der (zu erratende) Autor/die Autorin "von einer reinen, schöpferischen Liebe zum Darstellen irgendeiner Seite des Daseins getrieben worden sein", wird sich ihnen "irgend etwas in der Welt, irgendein Zusammenhang zwischen dem Menschenwesen und der Welt offenbart haben".

Mit Worten die Gedanken beflügelt

Wenn das keine Lust auf Literatur macht? Wortkunst sei, dem Zauber der Worte, der Magie der Buchstaben verfallen. Plötzlich würden die Worte lebendig, schüttelten ihre Druckerschwärze ab und machten sich selbständig. Diese vom ihm beherrschte Kunst belegte Andreas Ulich beeindruckend, beflügelte mit Worten die Gedanken.

Zuvor schon wird in der Bücheroase mitten im geschäftigen Treiben des Alltags spannend, wenn Bernd Flessner am Dienstag, 20. März, ab 19.30 Uhr aus seinem Kriminalroman Frankengold liest. In dem geht es um geheimnisvolle Löcher, die Unbekannte im Aischgrund ohne erkennbaren Grund gegraben haben, und das Rätsel um die darin gefundene Leiche eines pensionierten Lehrers und passionierten Heimatforschers. Karten gibt es in den Buchhandlungen in Neustadt und Bad Windsheim.

Harald J. Munzinger