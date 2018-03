Liedermacher Wolfgang Buck kommt nach Uehlfeld

Mundart-Lyriker singt in neuem Programm über "des Gwärch und des Geduh" - vor 1 Stunde

UEHLFELD - Der Liedermacher Wolfgang Buck folgt einer Einladung des Uehlfelder Kulturvereins Bänkla. Der lädt zu seinem Gastspiel am Samstag, 17. März, um 20 Uhr, in den Saal des Gasthauses Prechtel ein.

Sein neues Programm "Des Gwärch und des Meer" präsentiert Wolfgang Buck am 17. März im Kulturverein Bänkla. © privat



In seinem neue Programm "Des Gwärch & des Meer" wird der dialektische Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler teils neue, teils bereits bekannte Songs spielen und neu zum Klingen bringen. Wolfgang Buck besingt die Orte, an die man sich sehnt, das Meer, das Wochenende, die milde Sonne und die sanft dahinziehenden Wolken, den Fluss.

Aber auch "des Gwärch und des Geduh", das man selber mit fabriziert oder dem man schutzlos ausgeliefert ist. Den närrischen Zirkus der Wichtigtuer und Sprücheklopfer, das Gehetztsein, die sinnlose Rennerei und die Allgegenwart von Leistungsdruck, Arbeit und Nierensteinen.

Denn "des Glügg", die Liebe und das Lachen findet man, so Wolfgang Buck, "ja nicht im Wegrennen und in der Sehnsucht, sondern, wenn überhaupt, im richtigen Leben."

Der Kartenvorverkauf erfolgt in Uehlfeld in der Brauerei Prechtel, in der Sparkasse und Raiffeisenbank, in Neustadt in der Buchhandlung Schmidt sowie in der Höchstädter "Bücherstube".

nb