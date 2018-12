Lions Club Neustadt lud zur Adventskalender-Bescherung ein

NEUSTADT/AISCH - Bescherung zum vierten Advent: Der Lionsclub Neustadt lud in der Rathaus-Ehrenhalle an den Gabentisch mit den Preisen seiner zehnten Adventskalender-Aktion. Den Hauptpreis überreicht Präsident Helmut Kühnl am Heiligen Abend.









Dorothee Bär’s „Lufttaxi“ sei schon bestellt, kündigte er schmunzelnd seine Mission als Weihnachtsmann mit einem 5000-Euro-Gutschein im Gepäck an. Mit zahlreichen Lions-Freunden konnte er aber auch schon bei der Ausgabe der weiteren knapp 370 attraktiven Preise im Gesamtwert von 31.000 Euro viel Freude bereiten. Die glücklichen Augen der Gewinnerin einer AIDA-Kreuzfahrt, für zwei Personen, ein bisher unerfüllter Traum, oder eines 2500 Euro teuren E-Bikes sollten auch für das Lions-Team besondere Momente der Benefizaktion sein, deren Erlös wiederum Menschen im akuten Notlagen sowie sozialen und kulturellen Projekten zugutekommt.

Auskunft von Oliver Zeilinger aus dem Kalender-Organisationsteam der soziale Zweckertrag von insgesamt 200.000 Euro angesteuert. Der tatkräftigen Unterstützung aus der heimischen Wirtschaft, wie auch von privater Seite ist es zu verdanken, dass schon wertvolle Hilfe geleistet werden konnte, wie zuletzt mit der Anschaffung eines speziell ausgestatteten Fahrzeuges für den bei einem Verkehrsunfall schwerstverletzten ehemaligen Dritten Neustädter Bürgermeister Helmut Mondel.

Als nächstes Projekt sei der Ankauf eines Geländes mit mehreren Wildorchideenarten geplant, das dem Landesbund für Vogelschutz auch als Vogelbiotop übergeben werden soll, ließ Lions-Präsident Kühnl am Rande der Preisverleihung wissen. Erst am Vorabend hatte der Club mit einem Konzert von „OPUS 4“ für einen außergewöhnlichen Musikgenuss im Münchsteinacher Münster gesorgt und dabei eine stattliche Spendensumme für dessen laufende Außensanierung erlöst.

Dass die 8000 Adventskalender innerhalb eines Tages verkauft waren – Firmen erstanden sie in größeren Stückzahlen als Mitarbeiter- und Kundengeschenke – sorgte für mancherlei Enttäuschung all derer, die keinen der Kalender mit den wertvollen Preisen hinter jedem Türchen mehr bekommen hatten. Nur zu gerne würde man deshalb beim Lions Club die Auflage noch einmal erhöhen, womit allerdings weniger sozialen Projekten, als dem Staat mit gleich mehreren Steuerbelastungen gedient wäre. Ein Wink mit dem Zaunpfahl aus der Aktivitas an die Politik, die sich hier verdienter machen könnte, als mit Lufttaxi-Visionen.

Preise, die bei der Lions-Bescherung im stimmungsvollen Rahmen der Rathaus-Ehrenhalle nicht abgeholt worden waren, liegen nach Weihnachten bei der Neustädter Firma Köstner in der Karl-Eibl-Straße bereit.

Harald J. Munzinger