Lions lädt zu Benefizkonzert in Münchsteinach ein

MÜNCHSTEINACH - Mit einem Benefiz-Weihnachtskonzert der Extraklasse fördert der Lions Club Neustadt/Aisch die Restaurierung Münsters in Münchsteinach. Er hat dazu das europaweit bekannte Posaunenensemble „OPUS 4“ aus Leipzig engagiert und lädt mit diesem am Freitag, 21. Dezember, zum einem ganz besonderen Konzertgenuss ein.

Konzertgenuss und Benefiz: Der Lions Club Neustadt/Aisch verbindet dies am 21. Dezember mit „OPUS 4“ im Münchsteinacher Münster. Foto: privat



„Das in seiner Art herausragende romanische Münster in Münchsteinach wird seit mehr als zwei Jahren im Außenbereich restauriert. Die dabei entstehenden sehr hohen Kosten werden zwar zum großen Teil vom Bayrischen Staat und der Evangelischen Landeskirche getragen, aber dennoch bleibt ein erheblicher Teil, den die örtliche Kirchengemeinde zu tragen hat und der ihre Möglichkeiten überfordert“, berichtete Dr. Erich Zimmermann beim Lions-Meeting. So hat sich der Neustädter Club vorgenommen, hier aktiv tätig zu werden und zusammen mit dem „Kulturarbeitskreis Münchsteinach“ ein Benefizkonzert zu veranstalten.

Dabei ist es ihm „jedermann den Konzertgenuss zu ermöglichen“. Deshalb übernimmt der Lions Club die Gage der Künstler und ermöglicht so am Freitag, 21. Dezember, den freien Eintritt zu „OPUS 4“ im Münchsteinacher St. Nikolaus-Münster. Am Ende des um 19.30 Uhr beginnenden Konzertes wird um Spenden gebeten, „die zu 100 Prozent der Kirchengemeinde für die Außenrenovierung des Münsters zugutekommen. Bei Bedarf können nach Auskunft des Lions Clubs auch Spendenquittungen ausgestellt werden.

Einlass in das Münster ist ab 18.30 Uhr. Dort werden Platzkarten für die beheizten Bankreihen verteilt. „Die Besucher können dann zum Aufwärmen in die Münsterklause und in die Kulturscheune, wo die Veranstalter warme und kalte Getränke und einen kleinen Imbiss anbieten. „Der Erlös aus diesem Verkauf geht ebenfalls an die Kirchengemeinde“, teilt der „Kulturarbeitskreis Münchsteinach“ mit, dem örtlich die Organisation des Benefizkonzertes obliegt.

Mit „OPUS 4“ aus Leipzig gestaltet dieses ein seit fast 25 Jahren bestehende Posaunenensemble, das in Deutschtand und Europa hohes Ansehen genießt. Jörg Richter, seit 1984 erster Posaunist im Gewandhausorchester zu Leipzig und ehemaliges Mitglied im Ensemble von Ludwig Güttler, freut sich zusammen mit seinen drei Kollegen auf den Auftritt im Münchsteinacher Münster, dessen „hervorragende Akustik“ die Musiker schätzen. Das Programm mit bekannten Weihnachtsliedern aus mehreren Jahrhunderten stimmt in die Weihnachtszeit ein und zeigt die Vielfalt des Posaunenklangs von modernen und von Barockposaunen. Bei einigen Stücken begleitet Henrik Stark aus Diespeck an der Orgel das Posaunenquartett.

Nach einem großartigen Ausklang 2018 ist Münchsteinach auf „Kunst und Kultur in alten Mauern 2019“ bestens vorbereitet. Die „Windsheimer Sänger und Spielleut“ beschließen auf Einladung der Kirchengemeinde am Dreikönigstag ab 19.30 Uhr im Münster stimmungsvoll die „Fränkische Weihnacht“. „Wenns läft, nachert läfts“ kann man sich im „Kulturarbeitskreis Münchsteinach“ über das bereits ausverkaufte Gastspiel mit eben diesem Titel von Oti Schmelzer am 25. Januar in der Kulturscheune freuen. Der unter anderem von „Fastnacht in Franken“ oder der „Närrischen Weinprobe“ bekannte Kabarettist streift unter dem Motto „simmer doch amol ehrlich“ in seiner unnachahmlichen Art „die tiefsten Abgründe der Volksseele Frankens“.

Am 8. und 9. Juni gedenkt der Steigerwaldort seinem „unvergessenen Münchsteinacher mit Leib und Seele“ Günter Strack zum 90 Geburtstag und schmerzlichen Verlust für seine kleine Heimatgemeinde und die große Kulturwelt vor 20 Jahren. An ihn wird eine Ausstellung sowie die Lesung des Schauspielers Wilfried Klaus in einem Konzert erinnern, in dem das Bläserensemble Paul Schemm Günter Stracks Lieblingslieder anstimmen wird.

Ein Wiedersehen und vor allem -hören mit dem „Slotkoor“ gibt es am 27. Juli bei einem Wandelkonzert im Münster und auf dem Klosterhof. Der jedes Jahr neu gegründete Projektchor kommt nach einen intensiven Probenwoche am Schloss Seehaus wieder nach Münchsteinach, wo er an eine begeistert gefeierte „Premiere“ 2017 anknüpft. Einen „äußerst vergnüglichen Kabarettabend für alle, die eine Grundschule besucht haben“, verspricht der „Kulturarbeitskreis Münchsteinach“ am 9. November mit dem Trio Brigitte und Killen McNeill und seinem Programm „Wartner bist nei der Schul kummst“.

2019 feiert die Musikreihe „Festliche Konzerte bei Kerzenschein“ ihr 20-jähriges Bestehen mit weiteren musikalischen Höhepunkten im zauberhaften Ambiente des Lichterglanzes von über 300 Kerzen. Auch mit der anschließenden Konzertnachlese bei Imbiss und Wein in der historischen Münsterklause wurde sie im „BR Musikzauber Franken“ mit dem Gütesiegel geadelt, zu den außergewöhnlichen und hochrangigen Konzertreihen im Kulturland Franken zu zählen. Ein Ruf der am 4. Mai beim Konzert von „Sonat Vox“, einem a capella-Ensemble aus Neuendettelsau, ebenso verpflichtet, wie am 28. September beim Konzert des Bläserensembles Paul Schemm, das mit seinem Programm „Magic Brass“ mit zahlreichen PercussionElementen einen „Klangfarbenzauber“ im Münster verheißt.

Paul Schemm hat dazu sein semiprofessionelles Ensemble auf 20 Künstler erweitert, „so dass eine spannungsreiche Balance zwischen Zartheit und symphonischen Dimensionen zum Ausdruck kommt und so den wandlungsfähigen Ensembleklang anspruchsvoller Brasskunst vermittelt“. Dem Zuhörer erwartet ein stimmungsvolles Programm im Glanz von Trompeten, Posaunen, Hörnern und Tuben ganz im Sinne von „Magic Brass“, so die Programmvorschau 2019.

In der sind für den 4. Juli ein Gottesdienst mit Klosterhofkonzert des Männergesangvereins und Gastchören sowie am 3., 10. 17. August wieder die beliebten „30 Minuten Orgelkonzert“ im Münster (jeweils an 10 Uhr) angekündigt. Ferner der Adventsmarkt auf dem Klosterhof und am 15. Dezember das Adventskonzert des Männergesangvereins mit örtlichen Gesangs- und Musikgruppen.

