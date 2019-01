Lionsclub Neustadt: 4000 Euro für die Münstersanierung

MÜNCHSTEINACH - Gleich zweimal bereitete das Benefizkonzert des Lionsclubs für die Münstersanierung besondere Freude: Bei einem nachhaltigen Musikgenuss mit dem Posaunenquartett "OPUS4", sowie bei der Übergabe des aufgerundeten Spendenerlöses von 4000 Euro.

Lionspräsident Helmut Kühnl (2. v. r.) überreichte mit Gunther Frautz (l.) die Spende für die Außensanierung des Münchsteinacher Münsters, worüber sich mit Pfarrer Dr. Markus Müller und Kirchenpfleger Gerhard Diller (3. u. 2. v. l.) Mitglieder von Kirchenvorstand und Kulturarbeitskreis freuten. Foto: Harald Munzinger



Lionspräsident Helmut Kühnl erinnerte sich mit dem Vorsitzenden der Kunst- und Kulturfreunde im Club, Gunther Frautz, gerne an das Weihnachtskonzert mit dem traumhaften Besuch von rund 300 Musikfreunden aus der Region in dem bis auf den letzten Platz besetzten Münster und den Posaunenklängen auf höchstem Niveau. Und ebenso gerne an die gute Stimmung und ausgezeichnete Bewirtung bei schönen Gesprächen, somit an "ein unglaubliches Erlebnis“.

Dass dazu Ellen und Dr. Erich Zimmermann im Lionsclub den Anstoß gegeben hatten, fand ebenfalls besondere Anerkennung von Präsident Kühnl, der mit dem Vorschlag, die Künstlergage des Benefizkonzertes für die Außensanierung des St. Nikolaus-Münsters zu übernehmen, bei den Kunst- und Kulturfreunden im Club auf Zustimmung gestoßen war. Diese rundeten schließlich noch den Spendenerlös von Konzert und Bewirtung in Höhe von 3650 auf 4000 Euro auf. Damit sollte auch das bewundernswerte Engagement des Münchsteinacher Kulturarbeitskreises gewürdigt werden, der sich der Organisation des Konzertes und mit einem tollen Team dem Wohl der Gäste angenommen hatte.

62.000 Euro lasten auf der Kirchengemeinde

So statteten denn auch Pfarrer Dr. Markus Müller und Kirchenpfleger Gerhard Diller sowohl dem Lionsclub, wie dem Kulturarbeitskreis den Dank für den stattlichen Spendenbetrag ab, der die Kirchengemeinde etwas entlastet, die von den auf 990.000 Euro veranschlagten Sanierungskosten 62.000 Euro zu tragen hat, gefördert unter anderem von Kreis und Kommune. 250.000 Euro des kirchlichen Anteils von 347.000 Euro der Gesamtkosten übernimmt die Landeskirche, auf 643.000 Euro summiert sich die staatliche Baulast.

2016 hatte das Staatliche Hochbauamt die Kosten für die Außensanierung veranschlagt, die mit dem Turm und der neu eingedeckten Spitze sowie der Ausbesserung der Steine beginnen sollte. Ihn ziert eine neue goldene Kugel mit Zeitzeugnissen, worunter sich Münzen von König Maximilian bis zum aktuellen Euro-Satz befinden. 2018 erfolgte die Dacheindeckung und Mauersanierung des Langschiffes, um das erst bei der eine Million D-Mark teuren Innenrenovierung von 1966 bis 1970 das Münster erweitert worden war. Zuvor hatte es als Lagerraum gedient, wie es Kirchenpfleger Diller bei der Spendenübergabe in Erinnerung rief.

Wann der Abschluss der Außensanierung gefeiert wird, musste Pfarrer Dr. Müller noch offenlassen. Zum Klosterhof hin ist das Gerüst bereits abgebaut, auf der Kirchhofseite wird noch gearbeitet.

Harald J. Munzinger