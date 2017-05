"Lockeres Stammtischgespräch" über Ansbacher Straße

NEUSTADT/AISCH - Die CSU Neustadt hatte Anwohner und Interessierte zu einem "lockeren Stammtischgespräch" über die Sanierung der Ansbacher Straße eingeladen. Der vollbesetzte Saal belegte für den Vorsitzenden Markus Löw, "wie wichtig dieses Thema für Neustadt ist".

Die Anregungen aus Bürgerkreisen sollen in die weitere Debatte über die Sanierung der Ansbacher Straße einfließen. Foto: oh



Die CSU hatte schon kürzlich dargelegt, dass nach ihrem Verständnis "die Planungen bei weitem noch nicht optimal sind". Sie sah sich im angeregten Bürgerdialog bestätigt, "dass noch viel über die Planung nachgedacht", sie eigentlich "von Grund auf neu gedacht angegangen" werden müsse. Die konstruktive Diskussion leitete der Zweite Bürgermeister Peter Holzmann mit der fachlichen Kompetenz des Straßenbauingenieurs. "Bewusst wurden keine bisherigen Planungen im Detail vorgestellt, da es Ziel war, erst einmal gerade von Anwohnern und Bürgern, die diese Straße täglich nutzen, zu hören wo sie der Schuh drückt und was bei einer Sanierung verbessert werden sollte. Hier kamen sehr viele Anregungen. Einiges davon bestätigte die vorher schon intern diskutierten Meinungen", ließ der Vorsitzende Löw wissen.

So sollte nach fast einmütigen Aussagen der durch die Ansbacher Straße geplante Fahrradweg noch mal überdacht und dabei großräumiger geplant werden. Da es keinen baulich abgetrennten Fahrradweg, und auch nicht auf beiden Seiten, geben könne, sei die bisher angedachte Planung eines Schutzstreifens "für viele gar keine Lösung". Anwohner, die ihre Kinder mit dem Fahrrad in die Schule schickten, argumentierten, dass sie die Kids nicht über die Ansbacher Straße fahren ließen. Sie sahen auch bei einer Sanierung, durch die Enge der Straße in Kombination mit dem hohen Verkehrsaufkommen, ein hohes Gefährdungspotenzial für Radfahrer. Hier kam der Vorschlag, Fahrradwege vielleicht in die Parallelstraßen zu verlegen.

Die sich verändernde Parkplatzsituation war ebenso ein wichtiges Thema. Hier waren sich alle Anwesenden einig, dass auf keinen Fall fast die Hälfte der jetzigen Parkplätze wegfallen dürften, wenn nicht alternative Möglichkeiten geschaffen werden könnten. Anregungen der Anwohner wurden für die weitere Diskussion im Stadtrat aufgenommen. So auch der Hinweis von Frank Larsen, Leiter der Diakonie und damit auch des Gramann-Seniorenheimes, auf fehlende Querungshilfen gerade für ältere Menschen. Dieser Vorschlag wurde auch von den anwesenden Familien "als gute Idee unterstützt, denn damit hätten schwächere Verkehrsteilnehmer, wie auch Kinder, sichere Übergangsmöglichkeiten".

Nach über zwei Stunden anregender und konstruktiver Diskussion wurden die Wünsche und Anregungen noch mal gemeinsam auf den Punkt gebracht und als Diskussionsgrundlage für die weiteren Planungen festgehalten. Dies galt für die vor allem für ansässige Ärzte, Seniorenheim, Berufsschule und auch andere soziale Einrichtungen wichtigen Parkplätze ebenso, wie für die Radwegekonzeption "auf jeden Fall aufgewertete Attraktivität der Straße" etwa durch kleine Grünflächen. Von allen Bürgern gutgeheißen wurde der Vorschlag, von Schülern des Schulzentrums im Rahmen eines Projektseminars ein Konzept für den ganzen Bereich Ansbacher Straße und umliegende Straßen erstellen. Hier wäre beispielsweise die von der CSU geforderte qualitative Verkehrszählung möglich, "um wirklich zu wissen, welche Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind". Einig waren sich nach CSU-Mitteilung "alle Anwesenden: Was jetzt gebaut wird, wird die Stadt in den nächsten 30 Jahren auf jeden Fall verfolgen mit allen Vorteilen aber auch mit allen Fehlern die eventuell gemacht werden."

