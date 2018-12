"Lust auf Literatur": Weihnachtslesung in Neustadt

Veranstaltung wird auch 2019 wieder stattfinden - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit einem vorweihnachtlich stimmungsvollen Abend beschloss Stella Cramer die Veranstaltungsreihe "Lust auf Literatur" der Buchhandlung Dorn, die Hugo Dorn gewidmet war. Er hatte das Unternehmen vor 70 Jahren gegründet.

Stella Cramer konnte gar nicht alle Bücher aufzählen, aus denen sie die Weihnachtsgeschichten zum Abschluss der "Lust auf Literatur"-Reihe 2018 auswählte. Foto: Harald Munzinger



Das sollte mit einem umfangreichen kulturell-literarischen Programm gefeiert und mit diesem auf vielfältige Weise für das Lesen begeistert werden. Da ließ beispielsweise am "Tag des Denkmals" Horst M. Auer Franken neu entdecken, erschloss Wortkünstler Andreas Ulich spannende und anrührende, erheiternde und erschütternde Kapitel der Weltliteratur, entlarvte Krimi-Autorin Anne Grießer "mit viel Augenzwinkern und schwarzem Humor die bösen Abgründe hinter der wohlanständigen Fassade" oder brachte das Bamberger "Musenwunder“-Ensemble bei einer "lustigsten Leseförderung" das "Hotzenplotz-Spektakel" auf die Bühne des Neustädter "Sonnensaales".

Nach der alljährlichen "Bücherweihnacht bei Kerzenschein" sowohl in Bad Windsheim, wie in Neustadt, wählte Stella Cramer zum Abschluss des Jubiläumsjahres aus einer kaum vorstellbaren Vielfalt an Büchern rund um das Fest des Jahres einige Weihnachtserzählungen aus. Mit diesen gelang es ihr, ihrer großen "Literaturfamilie" den Zauber der von allgemeiner Hektik überlagerten stillen Zeit zu vermitteln. Ausdrucksstark und einfühlsam zugleich ließ sie Bilder des geschilderten, ganz unterschiedlichen Geschehens entstehen, die Gedanken schweifen, Stimmungen in besonderen Lebenslagen empfinden.

Das machte weiter "Lust auf Literatur", das vom Deutschen Buchhandel prämierte Dorn’sche Veranstaltungsformat, für das natürlich auch schon Pläne geschmiedet sind. So kündigte Stella Cramer unter anderem für 2019 das "Wiederhören" mit Andreas Ulich und Wiedersehen mit dem "Musenwunder“ an. Zudem wird "Momo" im Programm und es ein besonderer Wunsch der Buchhandlung Dorn sein, auch bei den Kindern die Freude am Lesen zu fördern.

