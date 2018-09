"Malmäuse" stellen aus

Künstler der Lebenshilfe zeigen Bilder in "Kiliani-Klinik" - vor 59 Minuten

BAD WINDSHEIM - 25 Künstler der Lenkersheimer Lebenshilfe Werkstätten stellen ihre Werke - einzigartige Bilder voll Farbe, Feuer und Freude - in der Bad Windsheimer "Kiliani Klinik" aus.

Chrissy Klinke-Götz (3. v. r.) mit einem Teil ihrer "Malmäuse" bei der Vernissage in der "Kiliani-Klinik". © privat



Dort beleben sie das Foyer und die Gänge der Klinik und können voraussichtlich bis Dezember dieses Jahres bewundert werden.

Die fröhlichen Bilder wurden in verschiedenen Techniken, mit Bunt- und Filzstiften, Wachsmalkreide und mit Wasserfarben gemalt. Die schönsten Bilder der "Malmäuse", 25 Künstlerinnen und Künstler allesamt beschäftigte den Lenkersheimer Lebenshilfe Werkstätten, wurden für die Galerie ausgewählt. Schon beim Aufhängen der Bilder bekamen Ergotherapeut Steffen Blaschka und die Kunstpädagogin Chrissy Klinke-Götz viel Lob von den Patienten, "wie schön bunt und fröhlich die Klinik durch die Bilder nun wirkt".

Seit Mai letzten Jahres belebt diese bunte Truppe den Kreativraum der Werkstätten in Lenkersheim jeden Mittwoch Nachmittag, aufgeteilt in vier Gruppen und malt und zeichnet freudig drauflos. "Hier wird viel gelacht" berichtet die Volkskundlerin und Kunsthistorikerin Chrissy Klinke-Götz, die ehrenamtlich die Künstler, liebevoll "Malmäuse" genannt, betreut.

Chrissy Klinke-Götz malt selbst schon von Kindesbeinen an und gibt gerne etwas von ihrem Können an die Lebenshilfe Künstler weiter. "Malen macht Spass", so ihr Credo und "malen kann wirklich jeder". Malen lockere, löse und befreie. So wirke sich die "arbeitsfördernde Maßnahme" – genau wie etwa Schwimmen oder Tanzen – für die Beschäftigten in vielerlei Hinsicht nachhaltig positiv aus. Ihre mache dieses Ehrenamt unglaublich viel Spaß, bekennt die Künstlerin, der ihre "bunte Truppe schnell ans Herz gewachsen" ist. Stets farbenfroh und fröhlich teilen ihre "Malmäuse" spürbar mit ihr den Spaß am kre-aktiven Wirken.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Lebenshilfe Werkstätten. Viele trugen zu ihrem Gelingen bei, dankte Klinke Götz bei der Vernissage den eifrigen Helfern und vor allem der hauseigenen Schreinerei, unter der Leitung von Werner Well. Sie fertigte extra für die Ausstellung die zartgrauen Bilderrahmen aus Holz.

Die Idee, die Bilder auszustellen, kam von den beiden Mitarbeiterin der "Kiliani Klinik" Bad Windsheim, Erika Göß und Birgit Kapfenberger. Sie sorgten auch dafür, dass alle Künstlerinen und Künstler nach der Eröffnung und dem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung mit Getränken und Eis versorgt wurden.

kg/hjm