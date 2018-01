"Manda and Friends" laden auf den Hausenhof

Cover-Band begeistert mit Klassikern sowie modernen Hits - vor 3 Stunden

DIETERSHEIM - Im Mai letzten Jahres wurde am "Hausenhof" eine kleine, vielseitige Cover-Band gegründet. Diese lädt am Sonntag, 4. Februar, um 16 Uhr zu einem besonderen Konzert in der "Novalissaal" der Camphill-Dorfgemeinschaft ein.

Zu einem besonderen Konzert laden "Manda and Friends" wieder auf den "Hausenhof" ein. © privat



Zu "Manda and Friends" fanden sich drei Vollblutmusiker zusammen: Dr. Konstantin Josek, seit 20 Jahren Leiter des Camphill-Dorfes "Hausenhof" – ein Ortsteil von Dietersheim im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim – der 24 jährige leidenschaftliche Sänger und Musiker Manda aus Madagaskar,der seit 2016 auf dem "Hausenhof" seinen Freiwilligendienst leistet und ein Praktikum absolviert, sowie Peter Jan de Boer, in Südafrika geborener, vielseitiger Percussionist.

Inzwischen hat sich das Trio "Manda" mit einigen Auftritten in der Region schon einen Namen gemacht, sich stetig weiterentwickelt und ein bunt gemischtes Portfolio an Songs einstudiert. "Die Zuhörer mit seiner rhythmisch-leidenschaftlichen Musik zu begeistern und unterschiedliche Emotionen spüren zu lassen", ist es das Anliegen der Freunde um Manda, den Protagonisten der Band.

Internationales Repertoire

Er bringt viele Lieder aus seiner Heimat ein, doch interpretiert das Trio als Coverband auch bekannte Hits aus dem englischsprachigen Raum abwechslungsreich mit viel Leidenschaft und Rhythmik. "Unsere Stilrichtung ist vielseitig mit Schwerpunkt im Bereich Rhythmus, Soul und Blues mit vielen Songs aus den 60-er Jahren", kündigt "Manda" ein weiteres "Heimspiel" an, mit dem das Trio an den großen Erfolg der Premiere im letzten Jahr und Gastspielen in der Region anknüpfen wird.

Bei dem stehen unter anderem Hits von Ray Charles, Billy Joel, Elton John, Tim Bendzko, Beatles und oder Dan Hill/Barry Mann auf dem neuen Programm. Inzwischen hat "Manda and Friends" die erste CD-eingespielt, in die man auf der Website www.MandaAndFriends.de hineinhören kann. Und live zu hören wird das Trio in diesem Jahr unter anderem bei der "NeustadtNacht" sowie auf dem Bad Windsheimer "Weinturm" zu hören sein.

Einen Überblick der Veranstaltungen am "Hausenhof" auf der Anhöhe zwischen Altheim und Unternesselbach verschafft dessen Homepage www.hausenhof.de.

hjm