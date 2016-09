Manege frei: Circus Krone begeistert in Neustadt

Bei Jubiläumsgala staunen Zuschauer über eine Welt voller Künstler und Raubtiere - vor 15 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit der Premiere und einer Jubiläumsgala begann das Gastspiel des größten Zirkus Europas in Franken. Circus Krone bot dabei in Neustadt Artisten mit den höchsten Auszeichnungen auf und versetzte das Publikum staunend in eine Welt bunt schillernder Fantasien. Zur Gala erlebte die Kreisstadt mit der längsten Menschenkette ein weiteres Superlativ.

Bilderstrecke zum Thema Circus Krone in Neustadt: Bunt schillernde Fantasiewelt Raubtiere, Akrobaten, Entertainer, Stunts und Show: Den Besuchern des Circus Krone in Neustadt wurde bei der Jubiläumsgala einiges geboten. Immer wieder wurden die Zuschauer bestens unterhalten - die besten Bilder der bunt schillernden Zirkus-Fantasiewelt.



hjm