Mann zeigt Seniorin in Neustädter Spielothek seinen Penis

Polizei hofft den Exhibitionisten mit Videoaufzeichnungen zu finden - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Plötzlich hielt er am Samstag mitten in einer Spielothek in Neustadt/Aisch seinen nackten Penis in der Hand und präsentierte ihn einer Seniorin. Anschließend floh der Unbekannte. Die Polizei nahm nun die Ermittlungen auf.

Wie die Beamten mitteilen, zog der Mann gegen 14.30 Uhr in einer Spielothek in der Mühlstraße blank. Er präsentierte gegenüber einer anwesenen Seniorin sein entblößtes Geschlechtsteil. Anschließend flüchtete er.

Der Exhibitionist wird als circa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Die Polizei erhofft sich, den Mann über die Auswertung gesicherter Videoaufzeichnungen identifizieren zu können.

