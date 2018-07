Märchen vor imposanter Schlosskulisse in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - "Märchensommer im Schlosshof": Zum zweiten Mal spielt das Ensemble des Neustädter Theatervereins "Spielraum-NEA" eine märchenhafte Geschichte vor der Kulisse des alten Markgrafenschlosses.

Das Märchen "Kalif Storch" soll zahlreiche Besucher aus Neustadt und dem Umland anlocken. © Privat



Begeisterte das "Spielraum"-Ensemble bei seiner "Märchensommer"-Premiere im letzten Jahr mit dem "Froschkönig", wird am Sonntag, 15. Juli, das Märchen "Kalif Storch" von Wilhelm Hauff aufgeführt, in dem ein Zauberer den Kalifen und dessen Diener in Störche verwandelt. Sie begeben sich auf eine Reise, auf der sie nicht nur die Eule kennenlernen, sondern so einiges erleben. "Werden sie ihre menschliche Gestalt wiedererlangen können?", stellt sich dem erneut zahlreich erwarteten Publikum die spannende Frage.

Das vollständige Plakat zum "Märchensommer im Schlosshof" © Privat



Nach den erfolgreichen Produktionen "Kein Bock" und "Mission Götterfunke" sowie dem Dinner-Theater "Der Schatten" und "Momentum Ordal" im Frühjahr möchte der 2012 mit dem Ziel gegründete Theaterclub "dem Spiel Raum zu geben" und "den Augenblick zu genießen", jeweils im Juli mit seiner Märchenaufführung nicht nur große, sondern auch kleine Leute begeistern. Der Wunsch des Ensembles wäre es, dass vielleicht die Neustädter Störche während der Aufführung über dem Schlosshof ihre zauberhaften Runden drehen! Wer weiß, wer hinter dem schwarz-weißen Gefieder steckt?! Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung in der Bühne im Torhaus statt.

