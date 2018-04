"Maria Magdalena": Wie der aktuelle Kinofilm sie sieht

Position des Films wird im Gespräch nach der Vorstellung diskutiert - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Das Referat für Glaubensbildung in der Region VI des Erzbischöflichen Jugendamtes lädt in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Winsdsheim zu einem Filmgespräch über den aktuellen Kinofilm "Maria Magdalena" ein.

In dem aktuellen Kinofilm sind Rooney Mara als Maria Magdalena und Tahar Rahim in der Rolle des Judas zu sehen. © Universal



In dem aktuellen Kinofilm sind Rooney Mara als Maria Magdalena und Tahar Rahim in der Rolle des Judas zu sehen. Foto: Universal



In Bad Windsheim findet dieses Filmgespräch am Sonntag, 22. April, im Anschluss an die Vorstellung um 19 Uhr im "Central Lichtspiele", Pastoriusstraße 8, statt, in Neustadt am Dienstag, 24. April, im Anschluss an die Vorstellung um 19.30 Uhr im KinoNEA, Untere Waaggasse 1. Der Eintritt beträgt jeweils 7,50 Euro.

Nach dem übereinstimmenden Zeugnis der vier Evangelien gehörte Maria aus Magdala zu den Frauen, die den Tod Jesu am Kreuz miterlebte und die Botschaft seiner Auferstehung aus erster Hand empfing, um sie weiterzutragen - auch an die Apostel. Bis ihr die Kirche jedoch offiziell den Titel "Apostola Apostolorum" verlieh, dauerte es in der westlichen Kirchentradition bis ins Jahr 2016. Zuvor wurde sie vor allem als reuige Sünderin wahrgenommen - eine Perspektive, die auf Papst Gregor den Großen zurückgeht, aber nicht biblisch ist.

Außerhalb der Kirche steht sie im Ruf, die heimliche Geliebte Jesu gewesen zu sein, oder eine Prostituierte. Zu sehen, wo sich der aktuelle Kinofilm in diesem Spektrum nun positioniert und zu ergründen, wo diese sehr unterschiedlichen Positionen ihren Ursprung haben, ist das Ziel des Filmgesprächs.

Weitere Informationen sind in der Dekanatsstelle des Jugendamtes des Erzbistum Bamberg unter 09841-5311 oder auf der Homepage www.eja-nea.de zu finden. Eine Anmeldung ist ebenfalls dort möglich.

nb