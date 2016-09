Markt Erlbach bekam buntes Bushäuschen

Marktgemeinde unterstützt mit Übernahme von Farbkosten - vor 1 Stunde

MARKT ERLBACH - Diese tolle Aktion habe alle Achtung verdient, würdigte Markt Erlbachs Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß eine vorbildliche Bürgerinitiative im Ortsteil Morbach. Dort haben Mütter mit den Kindern das Bushäuschen gestrichen und phantasievoll mit Hand und Fußabdrücken der Kinder gestaltet.

In einer beispielhaften Aktion gestalteten Mütter und Kinder das Morbacher Buswartehäuschen farbenfroh. © oh



In einer beispielhaften Aktion gestalteten Mütter und Kinder das Morbacher Buswartehäuschen farbenfroh. Foto: oh



"Und das alles aus Eigeninitiative!", die Dr. Kreß bewundert. Marlene Wirth hatte die Idee und konnte sogleich alle begeistern. Die Kosten für die Farbe übernimmt die Marktgemeinde.

Der Appell des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy, nicht zu fragen, was dein Land für dich, sondern was du für dein Land tun könntest, wirkt also bis in kleine Dorfgemeinschaften hinein.

In diesem Fall mit einem wertvollen Multiplikatoreffekt für die Jugend. Beispielhaft, wie dies sicher nicht nur Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß sieht, die den Kindern "für den tollen Einsatz" ein Eis spendierte.

nb

Mail an die Redaktion