Markt Erlbach: Die etwas andere Bürgerversammlung

Veranstaltung findet im Rahmen eines Weißwurst-Frühschoppens statt - vor 1 Stunde

MARKT ERLBACH - Praktizierte Bürgernähe: Alle Einwohner, die abends nicht mehr aus dem Haus wollen, lädt die Marktgemeinde seit drei Jahren zur Bürgerversammlung im Rahmen eines Weißwurst-Frühschoppens ein. Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß freute sich über den erneut guten Besuch und reges Interesse am Geschehen in Markt Erlbach.

Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß freute sich über den erneut guten Besuch der mit einen Weißwurst-Frühschoppen verbundenen Bürgerversammlung für Allem, die abends nicht mehr aus den Haus wollen. © Harald Munzinger



So konnte sie "ein Stück weit stolz auf die Idee" sein, das Seniorenfrühstück im "Bürgerhaus zum Löwen" mit einer Bürgerversammlung zu verbinden, um auch den älteren Einwohnern Rechenschaft abzulegen, wie sich Markt Erlbach und seine Ortsteile entwickelte und welche Pläne umgesetzt werden solle. So wie es Dr. Kreß schon in Eschenbach, in der Markt Erlbacher "Rangauhalle" und mit besonders reger Diskussion in Linden getan hatte.

Sie zeigte nach einem "kleinen Knick" im Vorjahr wieder einen Bevölkerungszuwachs aktuell 5.960 Einwohner, auf von denen 1.454 zwischen 50 bis 64 Jahre und 1.141 über 65 Jahre alt sind. Den geringsten Bevölkerungsanteilen nehmen die 15 bis 17-Jährigen ein, 490 Einwohner haben mit der Dominanz der 146 Türken eine andere Nationalität haben. 36 Flüchtlinge seien anerkannt, weitere 24 im Asylverfahren. Mit erneut über 50 Geburten sei die Zweizügigkeit der Grundschule gesichert, freute sich Dr. Birgit Kreß ebenso, wie über die deutliche Zunahme auf 30 Eheschließungen. Weniger Zuzügen (245) als in den Vorjahren stand ein deutlicher Rückgang der 221 Wegzüge entgegen, im Vorjahr waren es 417 bei 326 Zuzügen.

Geringe Pro-Kopf-Verschuldung

Über die weiter erfreulich sprudelnden Steuerquellen mit der mehr als verdoppelten Gewerbesteuer war die Freude eingeschränkt, da ihr die höhere Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen folgen werden. Mit der seit 2012 sinkenden Gesamt- und damit auch der Pro-Kopf-Verschuldung auf 359 Euro "brauchen wir uns keine Sorgen machen", berichtete die Bürgermeisterin, die mit dem Anstieg der Arbeitsplätze auf 2294 sozialversicherungspflichtige Markt Erlbacher und dem weiteren Wachstum des Gewerbegebietes den statistischen Überblick abrundete.

Stolz auf ehrenamtliches Wirken

Breiten Raum ihres illustrierten Vortrages nahmen viele Aktivitäten im Gemeindegebiet von Straßensanierungen über die Dorferneuerung in Jobstgreuth und das neue Lagerhaus Linden bis zur Generalsanierung des Rangaumuseums (mit den ältesten Baubefunden aus dem Jahr 1420) ein. Für die hier über 4000 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden und die sehr gut besuchte Sonderausstellung "Caspar Löner" zollte die Bürgermeisterin allen Beteiligten höchsten Respekt. Sie könne sich "glücklich über viel ehrenamtliches Wirken glücklich schätzen, ohne das vieles nicht möglich wäre", erklärte Dr. Kreß stolz auf die tatkräftigen Markt Erlbacher auch am Beispiel der ehrenamtlichen Bewirtung des von rund 2000 Gästen besuchten "Bürgerhauses", in dem sich auch die Teilnehmer der "Weißwurst-Bürgerversammlung" bestens betreut fühlen konnten.

Bürgerbus verbessert Mobilität

Umgestaltung der Hauptstraße, Schaffung neuer Parkplätze, Nahwärmenetz oder Breitbandausbau waren unter anderem weitere Themen der Bürgermeisterin, die auch über das ausgezeichnete belegte Hallenbad, die Wasser- und Abwasserzweckverbände, die Kommunale Allianz, die Städtepartnerschaft, das Feuerwesen und die Seniorenarbeit mit dem Bürgerbus berichtete, der voraussichtlich am Februar 2018 zur Verbesserung der Mobilität beitragen wird.

Sie informierte ferner über die Pläne für den Neubau eines Kindergarten auf dem Gelände eines denkmalgeschützten Gebäudes in der Hauptstraße, das die Gemeinde mit einem benachbarten Haus erwarb, um das "Innenleben des Orts nicht dem freien Markt zu überlassen" und die Immobilien einer guten Nutzung, wie hier etwa einer Tagespflege, zuzuführen. Mit dem Leerstandsmanagement würde man auch gerne dem vielfach beklagten "Flächenfraß" entgegenwirken, stoße man aber an Grenzen des guten Willens, "mit dem Boden haushalterisch umzugehen", beklagte es Dr. Kreß, die davon nur zu gerne auch die Grundbesitzer überzeugen würde. 300 bebaubare Flächen wurden bei einer Erhebung ausgemacht, davon 114 voll erschlossene Baulücken.

Harald J. Munzinger E-Mail