Markt Erlbach feiert seinen 125. Faschingsumzug

Das närrische Treiben erlebte am Faschingsdienstag seinen Höhepunkt

MARKT ERLBACH - Rund 30 Gruppen machten beim Markt Erlbacher Jubiläumsfaschingsumzug mit. Der Gaudiwurm schlängelte sich mit einer Mischung aus "Carneval Brasil" und dem immer wieder schallenden "Erba-Aha" durch die Hauptstraße. Als der Zug sich zum Kehraus in der Rangauhalle auflöste, setzte Regen ein.

Mit viel Temperament wurde der Komiteewagen an der Spitze des Markt Erlbacher Faschingszuges zum Ziel an der Ranghauhalle begleitet. © Harald Munzinger



Mit viel Temperament wurde der Komiteewagen an der Spitze des Markt Erlbacher Faschingszuges zum Ziel an der Ranghauhalle begleitet. Foto: Harald Munzinger



Die Regentschaft der Rangau-Narren erlebte ein fulminantes Finale: Der 125. Markt Erlbacher Faschingsumzug lockte zahlreiche Aktive und Schaulustige auf die Straßen der Marktgemeinde. Auf diese prasselte zur Freude der Kinder der Bonbonregen nieder. Als dieser ins angekündigte Regenwetter überging, war das Ziel Rangauhalle von der Zugspitze schon erreicht.

Mit den buchstäblichen Pauken und Trompeten bahnte sich der Gaudiwurm gleich zweimal seinen Weg durch die Hauptstraße, auf der die rund 30 Gruppen für ein farbenfrohes Bild und einen temperamentvollen Abschluss der Faschingszeit sorgten. Dass diese in der Marktgemeinde von "Frauenpower" geprägt war, brachte schon die Zuspitze der Stimmungskanone mit weiblicher Begleitung zum Ausdruck.

Verteidigungsministerin Von der Leyen ließ grüßen! Auch im Festzug war eine deutliche Dominanz der Frauen auszumachen, gegen die sich die Herren der Schöpfung ganz gut in Szene zu setzen wussten: Wie etwa der Junggesellenclub Elegante Welt mit einer einmaligen Rikscha-Konstruktion.

Auch das Prinzenpaar wurde mit einem Vierer-Zweirad-Gespann durch sein närrisches Volk kutschiert, das Kinderprinzenpaar schleuderte die Bonbons aus einer Rikscha, womit das Markt Erbacher Fasnachtskomitee zwei Fliegen mit einer Klappe schlug: Mit dem Verzicht auf größere Zugmaschinen infolge der stetig höheren Sicherheitsauflagen tat man zugleich etwas für die Umwelt.

Der Komiteewagen mit prominenter Fracht der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt und Harry Scheuenstuhl, sowie der stellvertretenden Landrätin Gisela Keller und Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß durfte da eine Ausnahme machen. Auf diesem zollte das Gemeindeoberhaupt der neuen Komiteepräsidentin Simone Fahsl und Sitzungspräsidentin Andrea Tiefel höchste Anerkennung für eine hervorragende Premierensession, nach der sie den symbolischen Rathausschlüssel wieder erhielt.

Auf der Zugstrecke erlebten die Schaulustigen einen Hauch des "Carneval do Brasil" für den die Batukeros und eine Tanzgruppe aus Uffenheim sorgten. Kapellen oder mächtige Soundanlagen brachten das Publikum in Schwung, in dem sich die Naschsäcke der Kinder mit allerlei Leckerem prall füllten. Zudem wurden den Gästen leckere Minikrapfen zugesteckt.

Petrus als gut gelaunter Schirmherr

Mitglieder des Faschingskomitees und Securitykräfte hatten das muntere Treiben im Blick und Komiteepräsidentin Simone Fahsl konnte sich bestätigt sehen, dass "Fasching auch ohne Alkohol viel Spaß machen kann". Das "Bierchen in Ehren" war niemand versagt, dekorierte bestenfalls manch eine Fensterbank.

Friedrich Popek stattete am Ziel allen Zugteilnehmern – überwiegend Markt Erlbacher Aktiven sowie einige befreundete Gesellschaften - seinen Dank ab, von denen sich die letzten den Spaß durch den einsetzenden Regen nicht verdrießen ließen, der den Straßenfasching in anderen Orten Bayern deutlich mehr Ärger bereitet hatte.

Zum Jubiläumsfaschingszug zeigte sich Petrus als gut gelaunter Schirmherr, der für einen rasch sehr gut besuchten Kehraus in der Rangauhalle sorgte. Diese hatte in der Session zwei ausverkaufte Sitzungen erlebt, zu denen erstmals die neu gewählte Komiteepräsidentin Simone Fahsl das närrische Volk willkommen hieß. Mit ihrer flotten und frechen Moderation des Programmes hätten die neuen Sitzungspräsidenten Andrea Tiefel und Oliver Cesinger für einen frischen Wind und stets eine gute Überleitung zu den Darbietungen der fast ausschließlich eigenen Akteure und Gruppen gesorgt, so Fahsl: "Darauf sind wir sehr stolz".

Zum zufriedenen Sessionsresümee gehören zudem der Besuch von Markt Erlbacher Abordnungen auf zahlreichen Sitzungen befreundeter Gesellschaften sowie eine kleine Seniorensitzung im Café mit Herz des Markt Erlbacher AWO-Heimes und schließlich die Mitwirkung am Faschingsumzug der Markt Bibarter ALZIBIB, die sich nun mit dem Gegenbesuch bedankte.

