Markt Erlbach: Inspiration für die Innerortsgestaltung

MARKT ERLBACH - Anregungen für die Gestaltung der Hauptstraße holten sich Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß und ihr Marktgemeinderat sowie Bauamtsleiter Michael Schlag und Geschäftsleiter Sebastian Gaukler bei einer Exkursion nach Ochsenfurt.

Für die Markt Erlbacher Delegation bot die Ochsenfurther Hauptstraße viele Anregungen für die eigene Innenortsgestaltung. © oh



Dort galt das besondere Interesse der Innenortsgestaltung und speziell der 2007 barrierefrei ausgebauten Hauptstraße. Das Konzept "der Verkehr zu Gast" sei auch sinngemäß der Ansatz, der in Markt Erlbach realisiert werden soll, stellte Bürgermeisterin Dr. Kreß fest.

Die Architektengemeinschaft "Bauchplan/Eyland 07", die den in Markt Erlbach 2012 ausgelobten Architektenwettbewerb für die Markt Erlbacher Hauptstraße gewonnen hatte schlug deshalb als Referenzobjekt Ochsenfurt mit entsprechenden Anschauungsobjekten vor.

Dem Ratsgremium mit Vertretern aller Fraktionen schlossen sich die Planer sowie Matthias Rühl als Berater in Sachen Städtebauförderung, die Behindertenbeauftragte, Leni Frühwald und einige interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Die Gäste aus Markt Erlbach hieß Ochsenfurts Bürgermeister Peter Juks, im historischen Rathaussaal willkommen geheißen. Altbürgermeister und jetzt Stadtarchivar, Peter Wesselowsky, in dessen Amtszeit die Umbaumaßnahme fiel, hielt "eine flammende Rede für eine Erneuerung und die damit verbundene Belebung des Straßenraums".

Er wolle den Gemeinderäten Mut machen, das Projekt in Markt Erlbach anzugehen. Überrascht waren diese von seiner guten Kenntnis von Markt Erlbach, das er bei Fahrten nach Nürnberg sehr oft "besuche". So kannte Wesselowsky das Rangau-Museum, die stattliche Kilianskirche und den schönen Innenort und "parlierte erfrischend und überzeugend, Markt Erlbach noch schöner zu machen!", so Dr. Kreß.

Autofahrer müssen stets Acht geben

Die technischen Details, Planungs- und auch Ausbaustufen, aber auch Problemstellungen schilderte sehr ausführlich und ehrlich die Stadtbaumeisterin Elisabeth Balk. Sie führte die Delegation aus Markt Erlbach zusammen mit Altbürgermeister Wessolowsky durch die gesamte Altstadt und erklärte die verschiedenen Verlegearten von neuen Granitplatten, alten Groß-Granitsteinen und den verspringenden Rinnen zur Wasserführung, die die Fahrbahn nicht eindeutig hervorheben. So habe der Autofahrer stets das Gefühl, Acht geben zu müssen und langsamer zu fahren. Dieses Prinzip soll auch in Markt Erlbach verfolgt werden.

Auch die Problemstellung, wie sich die Autofahrer an das neue Verkehrskonzept gewöhnen, wurde angesprochen, genauso der Einsatz von Granitplatten mit nur teilweise gesägten Kanten, die bedingt durch die Verlegetechnik größere Fugen hätten und damit wieder gehunfreundlicher wären.

In Markt Erlbach soll das bisher im Parkraumbereich eingesetzte Großgranit für die Gehwege verwendet werden, nachdem die Oberfläche gesägt und damit ebener gemacht wurde.

"Ein Referenzobjekt, das eins zu eins mit der geplanten Ausführung in Markt Erlbach ist, gibt es natürlich nirgends, da die Gestaltung ja eigens für Markt Erlbach entworfen worden ist. Dennoch lieferte uns die Exkursion viele gute und praktische Ansätze für unsere eigene Hauptstraße, da die Situation in Ochsenfurt in vielen Punkten der Planung in Markt Erlbach am nächsten kommt", resümierte Dr. Birgit Kreß "neue Erfahrungen, interessante Eindrücken und viele Ideen", mit denen man zurückkehrte.

