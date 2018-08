Markt Erlbach und Panazol feiern "hölzerne Hochzeit"

Große Freude über fünfjähriges Bestehen der Städtepartnerschaft - vor 1 Stunde

MARKT ERLBACH - Vor fünf Jahren unterzeichneten sie im nasskalten Franken den Partnerschaftsvertrag. Jetzt feierten Markt Erlbach und Panazol "Hölzerne Hochzeit" am hochsommerlichen trionationalen Festtag, an dem eine Delegation aus Spanien dem fränkisch-französischen Paar gratulierte. In die Freude über eine gelungene Liaison mischte sich auch die Sorge um das in Schieflage geratene Europa.

Panazols Bürgermeister Jean-Paul Duret dokumentierte mit Kollegin Dr. Birgit Kreß unter dem Beifall von Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Jean-Marc Bellezane, Martine Nouhaut und Birgit Fleischmann (stehend v. r.) die "Hölzerne Hochzeit" im Goldenen Buch Markt Erlbachs. © Harald Munzinger



Im nächsten Jahr wird das Jubiläum im 1000 Kilometer entfernten Panazol nahe Limoges gefeiert: "keine Entfernung, wenn das Glück Flügel hat", wie Bürgermeister Jean-Paul Duret bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde ein Sprichwort die Flügel auch auf die Freundschaft übertragen und der Partnerschaft im Jubiläumsjahr der Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages eine besondere Bedeutung beigemessen hatte.

Die Kommunen, so Duret, knüpften an dieses große Werk an. Wie seine Markt Erlbacher Kollegin Dr. Birgit Kreß sprach er zum Beginn des gemeinsamen Weges die Hoffnung aus, "dass nun auf beiden Seiten durch die geöffnete Tür viele Menschen die Schwelle überschreiten mögen. Die Partnerschaft solle als Bereicherung erfahren werden, Toleranz und Mitmenschlichkeit sowie durch die Begegnungen dauerhafte Freundschaften fördern".

Dass sich dies in den fünf Jahren realisierte, kam in allen Festreden zum Ausdruck, um die Schuhplattler- und Kuhglocken-Darbietungen der Eschenbacher Volkstanzgruppe sowie ein Saxophonensemble den ansprechenden Rahmen bildeten. Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, der bei der Unterzeichnung der 31. Kommunalpartnerschaft unter dem Dach Mittelfranken-Limousin Pate gestanden hatte, sprach mit den vielen persönlichen Kontakten und auf beiden Seiten erweiterten Horizonten auf der einen Seite erfüllte Erwartungen an. Unerfüllt hingegen sei die Hoffnung auf die Weiterentwicklung der europäischen Idee geblieben, drohe sich in wenigen Jahren aufzulösen, was in 50 Jahren aufgebaut worden sei. Umso wichtiger sei es, "gemeinsam die negative Entwicklung zu stoppen".

Begegnungen als "Quelle der Hoffnung"

Panazols Bürgermeister Duret sah in den Begegnungen und Dialogen mit der Förderung gegenseitigen Verständnisses "eine Quelle der Hoffnung" in der heftigen Krise, die Europa aufgrund der Migrationsproblematik durchlaufe. Auf dem gemeinsamen Spielfeld machte er Einzelaktionen, Eigennutz und Rückzug als Gegner aus und rief dazu auf, "schnellstens zu einem Teamgeist zu finden". Auch Martine Nouhaut vom Partnerschaftskomitee in Panazol sprach in schweren Zeiten für Europa, "in denen Rückzug und Angst vor Anderen in unseren Ländern wieder zunehmen", den Partnerschaften eine wichtige Rolle in einem Europa der Stärke, den in ihnen wirkenden "Ehrenamtlichen mehr denn je ihre Daseinsberechtigung und Sinnhaftigkeit" zu. MdL Gabi Schmidt betonte die Freundschaft als einzige Alternative für ein Europa in Frieden und Freiheit, getragen von Menschen mit Herzen und Begeisterung in den kommunalen Partnerschaften.

Bei allen nüchternen Betrachtungen der Tagespolitik sollte die Freude darüber überwiegen, dass sich bei allen Unterschieden ganz offensichtlich die richtigen Partner gefunden haben. Es seien doch gerade die vielfältigen Unterschiede der Kulturen und Lebensweisen, die den gemeinsamen Weg so interessant machten, Europa miteinander zu teilen, hatte es Bürgermeister Duret 2013 mit den Erfahrungen der seit 20 Jahren mit der spanischen Stadt Picany gepflegten Partnerschaft dargelegt, neugierig, "eine weitere Tür zum Europa der Herzlichkeit und Brüderlichkeit zu öffnen".

"Ein richtiges Sahnestückchen"

Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß erinnerte an ihre ersten Eindrücke in Panazol, mit dem Fritz Körber als Baumeister der Kommunalpartnerschaften Markt Erlbach "ein richtiges Sahnestückchen" verheißen hatte. Aus vielen schönen Begegnungen, Austauschen und gemeinsamen Veranstaltungen hätten sich gute Kontakte und enge Freundschaften entwickelt, zog Kreß eine rundum zufriedene Bilanz der Partnerschaft. Mit ihr brächten sich viele Menschen auf beiden Seiten "in hohem Maß für ein friedliches Europa ein, für das zu kämpfen aller Mühen wert" sei. Diesen Menschen wurde von kommunaler Seite, wie von den Partnerschaftsvereinen Dank abgestattet und auch gemeinsam der Wille bekundet, "die Beziehungen weiter zu vertiefen".

Freundschaft sei nicht nur ein Geschenk, sondern eine dauerhafte Aufgabe, wurde betont. Dass sie mit der deutsch-französischen Freundschaft "um ein Vielfaches reicher geworden" sei, brachte Birgit Fleischmann vom Partnerschaftskomitee zum Ausdruck: "Diese Partnerschaft ist ein Schatz", bestätigte sie spontaner herzlicher Applaus. Jean-Mac Bellezane, ihr Pendant in Panazol, brachte launig manche Episode der Begegnungen in Erinnerung. Reisen, Arbeitstagungen, Konzerte, Ausstellungen, eine Klassenfahrt sowie die große Radfernfahrt ließ auch Martine Nouhaut Revue passieren. Maria José Royo erklärte mit den Glückwünschen zum Partnerschaftsjubiläum, dass man nun die Ernte aus dem Samen der Freundschaft einbringe. Über Panazol entwickelten sich auch freundschaftliche Bande zwischen Markt Erlbach und dem spanischen Picanya.

Auf die Partnerschaften als "bestes und großartigstes Beispiel für Europa" wurde an einem verlockenden Büfett eingeladen, von dem sich die große Gästeschar auf den Weg zu Einweihung des "Panazolplatzes" machte. Bewegt von dieser Geste rief Bürgermeister Duret im Sinn aller Teilnehmer des Festaktes aus: "Lang lebe unsere Partnerschaft, lang lebe Europa". Für ihn ein Vermächtnis von Schiller und Beethoven in ihrer "Ode an die Freude", dass "alle Menschen Brüder werden" mögen.

Harald J. Munzinger