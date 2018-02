"Medizin Quo vadis?" - Vortrag an Neustädter Klinik

NEUSTADT/AISCH - Die großen Kliniken in Nürnberg, Fürth oder Erlangen können keine Patienten mehr aufnehmen und auch in den Krankenhäusern Neustadt und Bad Windsheim sind "Gangbetten" unvermeidlich geworden. Doch die Bundesregierung hält am Ziel weiterer Klinikschließungen fest.

Kein Science-Fiction-Filmsequenz, sondern bereits Klinikalltag, wie dies Dr. Wasmeier im Vortrag "Medizin – Quo vadis" deutlich machte. © privat



Verstehen kann dies niemand, außer den Planern am grünen Tisch, angesichts zunehmender Krankheiten und älter werdender Bevölkerung mit der Folge stetig steigender Patientenzahlen bei schon ausgedünnter Kliniklandschaft. Dennoch wird aus wirtschaftlichen Erwägungen weiter nach größeren Einheiten gestrebt, werden weitere Häuser auf der Strecke bleiben. Die gute Nachricht von Dr. Gerald Wasmeier im beklemmenden Szenarium: Die Kliniken in Neustadt und Bad Windsheim sind "gut aufgestellt" und erfüllen "die Voraussetzungen der erweiterten Notfallversorgung“, was aktuell ihren Bestand sichert.

Und sie erwirtschaften bei der Abrechnung mit den Kassen "eine schwarze Null", was bedeutet, dass die Defizite nicht aus dem laufenden Betrieb, sondern durch Strukturmaßnahmen entstehen, wie es der Ärztlicher Leiter ausführte. Dr. Wasmeier ging dabei auch auf das hochkomplexe Abrechnungssystem ein, das in der Privatwirtschaft undenkbar wäre.

"Neue Lebensweisen – Neue Medizin" war das Thema des Chefarztes, der beim spannenden Exkurs durch die Entwicklung der Medizin deren Ende offenlassen musste. Denn wie aus schon mancher "Star Wars-Fiction" Realität in den OP-Sälen wurde, gehen Wissenszuwachs und technischer Fortschritt rasant weiter, sind Bewusstseinsveränderungen und -erweiterungen, Eingriffe in das Gehirn keine Visionen von fremden Galaxien mehr. Angefangen hatte das "Reparaturprogramm am Menschen" schon 1565 mit dem Einsatz einer Goldplatte in eine angeborene Gaumenspalte, zeigte Dr. Wasmeier die Historie medizinischer Revolutionen über die Fixierung von gebrochenen Kniescheiben mit Silberdraht um 1860 oder ersten Knochenplatten aus Stahl mit Nickelüberzug 1886 bis zur ersten Hüftprothese 1938 auf.

Computer stellt Akut-Notfallpatienten fest

Der Ärztliche Leiter Dr. Gerald Wasmeier am PC, dem unverzichtbar gewordenen "Kollegen". © Harald Munzinger



Bei sehr komplexer Materialkunde von 180 verschiedenen Stents über Herzschrittmacher oder Defibrillatoren sowie bei im Medizineralltag explodierenden Wissen war der Kardiologe in seinem Element und beim zunehmenden Einfluss des Computers im Klinikalltag. So teilt nicht etwa der Arzt die Patienten in der Notaufnahme nach der Schwere ihrer Erkrankung und Dringlichkeit medizinischer Hilfe sondern nach Eingabe einiger Daten per "Triage" der "Kollege Computer" ein. Ein Verfahren, das heute als "Muss in allen Kliniken" gilt, wie OP-Roboter längst keine Science Fiction mehr sind. Bei immer weniger Ärzten müssten zunehmend Maschinen und Computer deren Arbeit übernehmen, sprach Dr. Gerald Wasmeier offen diese Entwicklung im Konfliktfeld der Ethik an, was möglich und was gewollt ist.

Mit dem Hinweis auf die zu höchster Perfektion entwickelte Technik nahm er zugleich im eindrucksvoll illustrierten Vortrag die Angst vor der Vorstellung des "Roboter-Eingriffs", den der Arzt am Bildschirm verfolgt. Bei immer weniger Organspenden und Transplantationen wird auch die Entwicklung etwa des "rein technischen Herzens" zum unabdingbaren medizinischen Fortschritt ebenso gehören, wie das "Aufschneiden" der DNA zum Einschleusen vom Fremdmaterialien beziehungsweise die Unterbrechung von Erbdefekten. Medizin Quo vadis – das Fragezeichen bleibt.

Wie für den unbedarften Bürger jenes hinter der Berechnung sozialverträglicher Behandlungskosten von 4000 Euro pro Kopf und Jahr. Wenn schon ein Blinddarm mit 8000 Euro zu Buche schlägt, ein Meniskus mit 18.000 und ein Herzfehler mit 75.000 Euro. Viele Fragen von der Hilfe bei Arthrose bis zur Unfallchirurgie, von der Diagnose Darmkrebs bis zum unterschätzten Herzinfarkt greift die Vortragsserie der Kliniken in Neustadt und Bad Windsheim sowie auch in der Heiligengfeld-Klinik Uffenheim auf. Informationen dazu finden sich unter www.kliniken-nea.de.

Harald J. Munzinger