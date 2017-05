Mehr Kulturförderung für Mittelfranken

Viele Projekte im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim werden bezuschusst - vor 55 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat über die Planungsliste der Staatsregierung für den Kulturfonds 2017 im Fachbereich Kunst entschieden.

Jan Kobow lädt immer wieder namhafte Künstlerkolleginnen und -kollegen zu Konzerten auf Schloss Seehaus ein, die nun aus dem Kulturfonds eine Förderung erfahren. © Harald Munzinger



Jan Kobow lädt immer wieder namhafte Künstlerkolleginnen und -kollegen zu Konzerten auf Schloss Seehaus ein, die nun aus dem Kulturfonds eine Förderung erfahren. Foto: Harald Munzinger



Bayernweit fließen heuer knapp 5,9 Millionen Euro in Theater, Museen, Musik und Denkmalschutz. Vergangenes Jahr betrug die Gesamtförderung noch 6,1 Millionen Euro. In Mittelfranken kommen davon 663.700 Euro an, ein Plus im Vergleich zu den 473.000 Euro im vergangenen Jahr, im Landkreis eine Gesamtförderung in Höhe von 27.900 Euro.

Zum Anstieg des Bezirksanteiles auf 11,2 Prozent der Gesamtzuwendungen, erklärte die Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt: "Ich freue mich sehr, dass Mittelfranken hier langsam vorankommt. Noch vor zwei Jahren hatten wir einen Anteil von lediglich vier Prozent der Mittel". Die Verbesserung sieht sie auch als "Bestätigung ihrer Arbeit", schließlich werbe sie "schon seit einigen Jahren bei Kommunalpolitikern und Kulturschaffenden für das Programm".

13.000 Euro gehen an das Freilandtheater Bad Windsheim für seine 25. Produktion "Schattenspiel" und 3.300 Euro nach Markt Erlbach für die Sonderausstellung "Caspar Löner – ein Weggefährte Martin Luthers". Die zweite Sonderförderung kommt mit 3.700 Euro der Neuausrichtung der Orangerie-Konzerte Schloss Unternzenn zugute, für das Sonderkonzert der Reihe "Schwarzenberger Schlosskonzerte" werden anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums 3.000 Euro bereitgestellt und mit einen 4.900-Euro-Zuschuss die Neuorganisation und Erweiterung der klassischen Konzertreihe auf Schloss Seehaus in Markt Nordheim gefördert. Ferner erhält der Bezirk Mittelfranken 50.000 Euro für seine Sonderausstellung "Evangelische Pfarrhäuser in Franken" im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim und im Museum "Kirche in Franken", die am Pfingstsamstag eröffnet wird.

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl zeigte sich hocherfreut über die Zuschüsse für Projekte im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim. "Die Mittel aus dem Kulturfond sind wichtige Impulse für unsere kulturelle Einrichtungen in der Region." Mit dem Kulturfonds sollen Projekte von überörtlicher Bedeutung gefördert werden. Das Fördergebiet umfasst ganz Bayern, grundsätzlich ausgeschlossen sind allerdings Maßnahmen in München und Nürnberg. Bei der Vergabe der Mittel werde großer Wert auf die inhaltliche Qualität und Nutzen für die Region gelegt, betont der Landtagsabgeordnete, der empfiehlt, "die Möglichkeit der Förderungen über den Kulturfonds rege zu nutzen".

nb