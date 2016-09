Mehr Schokofiguren: Spedition Gressel hat sich ausgeweitet

NEUSTADT/AISCH - Mit Pferdefuhrwerken und Kohlentransporten hatte es 1884 begonnen, heute sind für die Gressel Spedition 70 Lastkraftwagen unterwegs. Aus kleinsten Anfängen zu "Leuchttürmen der Branche" reflektiert das jetzt offiziell in Betrieb genommene Firmengebäude und Logistikzentrum ein Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte.

Ausdruck von Innovation und Expansion: Das neue imposante Firmengebäude der Spedition und des Logistikzentrums Gressel im Neustädter Gewerbegebiet. Foto: Harald Munzinger



So hatte man denn allen Grund eine Entwicklung zu feiern, die seit 1990 so dynamisch verlief, dass das Unternehmen heute zu den Globalplayern in einer der Zukunftsbranchen gehört, wie es deren Präsident Hans Wormser würdigte, die neue Dimension der Gressel Spedition und Logistik als "Muntermacher" im drittgrößten deutschen Wirtschaftsbereich apostrophierte, der seit der Osterweiterung im immer härteren Wettbewerb steht.

In dem nicht nur zu bestehen, sondern die Zukunft optimistisch anzugehen, setzt nach Wormsers Ausführungen voraus, das Ohr ständig am Kunden, die Dienstleistungspalette stets im Blick zu haben und eine Topqualität zu bieten.

"Wir sind nicht die Günstigsten, aber die Besten"

Ein sehr erfolgreiches Vater-Tochter-Team:Emil Gressel und Barbara Gressel-Kolb. Foto: Harald Munzinger



Drei Faktoren, die man in der Gressel- Geschäftsführung erfüllt, wie Barbara Gressel-Kolb selbstbewusst den hohen Qualitätsanspruch kommentierte: "Wir sind nicht die Günstigsten, aber wir sind die Besten". Der Applaus der zahlreichen Geschäftspartner im großen Gästekreis der Einweihungsfeier sollte dies bestätigten. Für das Prädikat ließen Barbara Gressel-Kolb (seit 2003 in die Geschäftsleitung integriert) und Emil Gressel als ebenso "sehr gutes" wie auch sehr erfolgreiches "Tochter-Vater-Team" Fakten sprechen.

Waren 2000 noch 18 Gressel-Lkw’s unterwegs, waren es 2010 bereits 35 und sind es heute 70, davon 67 große 40 Tonner, und von insgesamt 75 Auflegern vier Kühlaufleger, "damit die Schokoladen-Weihnachtsmänner im Sommer nicht schmelzen" Sie füllen mit den Schokoladen-Osterhasen -in Spitzenzeiten wie im Moment etwa 4,5 Millionen Schokoladenhohlfiguren – das Gros der nun 4.437 Quadratmeter Lagerfläche, die zudem Platz unter anderem für Gipskartonplatten, Getränke und – je nach Lagerkapazität – andere Produkte bietet.

Ausgefeilte Logistik erforderlich

Diese soll in einem zweiten Bauabschnitt noch um 6000 Quadratmeter in vier Hallen erweitert werden, wie Barbara Gressel-Kolb in die nahe Zukunft blickte. Emil Gressel erinnerte an die Anfänge der Expansion 1990 und dankte der Firma Frankenbrunnen, "mit der wir groß geworden sind". Man sei nach wie vor eng verbunden, habe unterdessen aber diesen Umsatzanteil von 80 auf einen einstelligen Prozentsatz gesenkt und sei neben weiteren großen Kunden auch "sehr stark am täglichen Spotmarkt", die Disponenten als über Online-Frachtbörsen Ladungen handelten.

So würden täglich noch 20 bis 30 Subunternehmen disponiert, so dass im Gressel-Auftrag der Mond nicht nur 12 mal im Jahr angefahren wird, wie Emil Gressel die Fahrleistung von 9 Millionen Kilometern der eigenen Flotte hochrechnete. Die Fahrer hätten alle einen Tablet-PC auf ihrem LKW, auf dem sie ihre Aufträge beziehungsweise Transportdaten von den Disponenten mit Beladerort und -zeit überspielt bekämen, und diese umgekehrt auch immer wüssten, wann der Lkw beladen worden sei und wo er sich gerade befinde, schilderte Emil Gressel Betriebsabläufe, die einer ausgefeilten Logistik bedürfen, für die Barbara Gressel-Kolb verantwortlich zeichnet.

125 Arbeits- und wertvolle Ausbildungsplätze

Sie hat neben dem neu gebauten Lager auch 15.000 Quadratmeter angemietete Lagerfläche und die ganze Palette der Logistikdienstleistungen zu managen, angefangen von der Kommissionierung über Verpackungen und Umpackarbeiten bis zu "allem, was nach der Produktion und vor der Auslieferung mit dem Produkt passieren muss". Das stete Wachstum des Unternehmens zwang zur räumlichem Expansion, wobei sich die strategische Planung auch in die Zukunft hinein eng mit der Standortfrage verknüpften, die Kreisstadt eine Zeit lang um den Firmensitz der Spedition und des Logistikzentrums bangen ließ.

Dass schließlich im Südosten des Gewerbegebietes Kleinerlbach eine Lösung gefunden wurde, begrüßten bei der Einweihung des Neubaues in erster Linie Bürgermeister Klaus Meier und stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein nicht zuletzt im Hinblick auf 125 Arbeits- und wertvolle Ausbildungsplätze sowie die Wirtschaftskraft der Kreisstadt. Bundesminister Christian Schmidt sah ebenso wie sein Landtagskollege Hans Herold "ein funktionales Gebäude am richtigen Platz". Schmidt betonte das homogene und harmonische Wachstum des Unternehmens, das Standorttreue, Innovation und Expansion klug verbunden habe. Landratsvertreter Schnizlein würdigte den aktiven Blick in die Zukunft ebenso, wie den Aufbau eines nationalen und internationalen Netzwerkes.

"Umwelt nicht außer Acht gelassen"

Der optisch gelungene Gebäudekomplex präge an deren südöstlichem Eingang "eine gewerbefreundliche Stadt". Bürgermeister Klaus Meier unterstrich die Entwicklung zu einem "echten Vorzeigeunternehmen", unternehmerischen Mut und Weitsicht, die durch eine aktuell sehr gute Auftragslage belohnt würden. Geschäftsführerin Barbara Gressel-Kolb beeindruckte die Festgesellschaft mit den Eckdaten des Neubaues auf dem 32.000 Quadratmeter großen Geländes, das aufwändig nivelliert werden musste (70.000 Kubikmeter Erdbewegungen).

Auch wenn etwas Wald habe abgeholzt werden müssen, habe man "die Umwelt nicht außer Acht gelassen", verwies sie unter anderem auf "einen Entwässerungsgraben für neue Habitate, Hotels für Salamander, Frösche und andere Kriechtiere"; samt Echsenbrücke. Damit solle "nach Außen publik gemacht werde, dass Spedition und Logistik nicht immer nur Umweltverschmutzung bedeuten, sondern sie auch daran arbeiten, die Umwelt zu erhalten"., Bewunderung zollte Gressel-Kolb dem Ingenieurbüro Beck und allen am Bau beteiligten Handwerkern für eine "Wahnsinns-Leistung", den Hallenbau in nur vier Monaten zu erstellen.

Geistigen Akzent mit Kabarettist Sven Bach

Insgesamt sei der Gebäudekomplex in acht Monaten errichtet worden; wobei man "eine zeitliche und finanzielle Punktlandung hingelegt", habe, wie Walter Beck ausführte. Er bezog die Genehmigungsbehörden ins schnelle Verfahren ein, Gressel-Kolb dankte für den steten Rückhalt von Stadtrat und -verwaltung. Was sich hinter der imposanten Fassade des über 4,5 Millionen Euro teuren Gebäudes mit Verwaltung, Lager und technischen Einrichtungen wie die Lkw-Werkstatt verbirgt, bestaunten die zahlreichen Gäste der Einweihung – unter ihnen die Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt und Harry Scheuenstuhl – nachdem der neue Speditionsstandort von Pfarrerin Veronika Kaeppel und Bruder Andreas Murk vom Kloster Schwarzenberg ökumenisch unter Gottes Schutz und Segen gestellt worden war.

Für eine entspannt heitere Einstimmung in den Festakt mit einer launigen Begrüßung auf seine ganz eigene Art hatte der Mundart-und loses Mundwerk-Kabarettist Sven Bach gesorgt; schließlich erfordere ja ein besonderer Anlass auch einen besonderen geistigen Akzent! Ein exklusives Büfett sollte den kulinarischen Schlusspunkt dieses Firmenkapitels setzen. Zunächst, denn Barbara Gressel-Kolb verriet schon weitere Pläne.

Die hat auch der Verband mit ihr, wie sich Präsident Wormser an dessen Spitze auch eine Frau wünschte, "die weiß, wo es lang geht".

Harald J. Munzinger

