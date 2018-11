Mehrere Einbrüche in Neustadt - Polizei bittet um Hinweise

Täter rissen einen Tresor aus der Wand und raubten Bargeld - vor 59 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei über das Wochenende in Neustadt. Die Täter drangen in eine Bäckerei, eine Metzgerei und in ein Einfamilienhaus ein.

Zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Sonntag, 18 Uhr, brachen bislang Unbekannte über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus "Am Pfalzbach" in Neustadt ein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Die Täter flüchteten unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 50 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Hier drangen die Täter in eine Bäckerei- und Metzgerei-Filiale ein. In der Bäckerei rissen sie einen Tresor aus der Wand und in der angrenzenden Metzgerei wurde ein Tresor aufgebrochen und das Bargeld daraus entnommen. Die Einbrecher flüchteten mit Beute in noch unbekannter Höhe.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek