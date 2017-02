"Mein Blind Date mit dem Leben": Neustadt wird berühmt

NEUSTADT/AISCH - Die Kreisstadt erobert die Kinoleinwände. In dem Film "Mein Blind Date mit dem Leben" beginnt in ihr das bewegende Schicksal eines jungen Mannes, der nahezu blind sein Leben meistert. Es ist die Geschichte von Saliya Kahawatte, die der Regisseur Marc Rothemund nach dessen gleichnamigen Buch verfilmte und mit der künstlerischen Freiheit den Titelhelden von der fränkischen Kleinstadt aus seine Welt erobern lässt.

Kinobesitzer Oliver Rögner witterte mit dem Hintergrundbericht von "Mein Blind Date mit dem Leben" eine Sensation für Neustadt, die sich allerdings als Fiktion erweisen sollte. © Harald Munzinger



"Bis zum 15. Lebensjahr in Neustadt/Aisch aufgewachsen, ehe Saliya Kahawatte im Teenageralter einen Großteil seiner Sehfähigkeit verlor", ließ den Kinobesitzer Oliver Rögner die Hintergrundgeschichte der Produktion eine Sensation für Neustadt wittern und aktiv werden. Der Filmstart in Neustadt mit dem Mann, der sich durch sein Handicap nicht vom Traum einer Ausbildung zum Hotelfachmann abbringen ließ - zweifellos ein Highlight in der noch jungen (neuen) Geschichte jenes Kinos, in dem Saliya (Jahrgang 1969) vielleicht manch einen Film in seinen Jugendjahren gesehen hatte?

Doch der Deutsch-Singhalese Saliya Kahawatte ist heute als erfolgreicher Business-Coach, Unternehmensberater und Buchautor ein vielgefragter Mann mit einem vollen Terminkalender, zumal er im gesamten deutschsprachigen Raum als "Key-Note-Speaker" unterwegs ist. Da lässt sich für Neustadt kein extravaganter Filmstart inszenieren. Was für den wahren Titelhelden – im Film von Kosta Ullmann ausgezeichnet dargestellt - ein durchaus interessantes Erlebnis wäre. Um die Heimatstadt seiner Jugendjahre kennenzulernen.

Neustadt "zufällig ausgewählt“

Hier weicht die Filmwahrheit allerdings von Kahawattes Buch ab, der tatsächlich in Norddeutschland aufgewachsen ist. Da "Mein Blind Date mit dem Leben" von der Bayerischen Filmförderung unterstützt worden sei, habe man "den Geburtsort im Film nach Bayern verlegt", ließ die Publicity Managerin Elena Heywood von der Studiocanal GmbH wissen. Und verriet auch, dass dabei Neustadt "rein zufällig von der Produktion ausgewählt" worden sei. Ein "Blind Date mit der Landkarte" sozusagen.

"Abfahrt in Neustadt/Aisch": Das NEA-Kennzeichen ist nun auf allen nationalen Leinwänden. Dahinter steckt eine Komödie in der Komödie. © Harald Munzinger



Für Bürgermeister Klaus Meier keine wirklich überraschende Nachricht, denn in den städtischen Unterlagen fand sich auch nicht einmal ein Staubkorn der Neustädter Identität jenes Mannes, dessen Lebensgeschichte schon mit seinem Buch viel Aufmerksamkeit erweckte und nun mit dem Ende Januar gestarteten Film wohl die Nation bewegen wird. Vielleicht huscht ja das NEA-Kennzeichen vor dem renommierten "Bayerischen Hof" in München auch einmal über internationale Leinwände und niemand weiß, dass Neustadt/Aisch - auch auf einem Bewerbungsschreiben als Hotelfachmann erkennbar - reine Fiktion ist. Und nur Ortskundige staunen über den Stadtplatz vor dem Rathaus als "Kulisse für die kleine Heimatstadt von Saliya Kahawatte", denn gedreht wurden diese Aufnahmen nicht etwa in Neustadt, sondern in Moosburg an der Isar.

Hauptdarsteller kommt "aus der tiefsten Provinz"

Ob Neustadt an der Aisch Entdecker auf die Spuren des Wahl-Hamburgers und Kämpfers Saliya Kahawatte locken wird, der mit dem Schicksal der nur noch fünfprozentigen Sehfähigkeit "durch viele Täler gegangen ist - bis hin zu mehreren Selbstmordversuchen - aber heute ein erfolgreicher Buchautor, Trainer, sozial engagierter Mensch und begeisterter Langstreckenschwimmer ist"? Da es nach der Schilderung im Film "nicht gerade die große Welt ist", der Hauptdarsteller sogar bekennt, "aus der tiefsten Provinz" zu kommen und ihn auch das Schicksal seiner Mutter nicht zur Rückkehr bewegen kann, lässt auf einen großen Touristenboom durch den Filmruhm kaum hoffen.

"Schade, da hätte man etwas draus machen können", meint denn auch das Stadtoberhaupt der "Filmstadt Neustadt an der Aisch". Neugierde könnte allemal geweckt werden. Und nur kurz nach dem Filmstart auf Platz drei der Charts, fällt das NEA-Kennzeichen ins Auge von Hunderttausenden Kinobesuchern. In Neustadt kommt "Mein Blind Date mit dem Leben" ab 23. Februar ins KinoNEA.

Auch ohne den tatsächlichen Bezug von Story und Stadt lohnt den Kinobesuch das bewegende Lebensbild eines Mannes, der seinem Schicksal die Stirn bot und sich über alle Niederschläge zum Sieg "durchboxte". Ein Film, in dem auch in tiefe Schatten Strahlen des Humors dringen und der alle auf das Licht am Ende auch langer Tunnel hoffen lassen und ermutigen mag, diese so zielstrebig zu durchschreiten, wie Saliya Kahawatte. Bei der Premiere im Münchener Mathäser Filmpalast konnten sich Regisseur Marc Rothemund sowie Produzentinnen Tanja Ziegler und Yoko Higuchi-Zitzmann mit ihren Darstellern Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, Nilam Farooq und Alexander Held über anhaltenden Applaus des Publikums für ihre "warmherzige Komödie" freuen.

Harald J. Munzinger