"Mein Lebenskoffer": Wanderausstellung in Neustadt

Freiwilligenzentrum präsentiert eine Reise ins Leben - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Die Ausstellung "Mein Lebenskoffer" kann bis Donnerstag, 20. September, im Foyer des Landratsamtes während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Das Freiwilligenzentrum "mach mit!" regt damit zum Nachdenken darüber an, was im Leben wertvoll ist, was wichtig ist und was nicht.

In den "Lebenskoffern" im Foyer des Landratsamtes können die Besucher spannende und vielleicht auch neue Sichtweisen auf das Leben entdecken. © Landratsamt



Das Projektteam rund um die Wanderausstellung "Mein Lebenskoffer" hat Menschen aus allen Bereichen des Lebens gebeten, auf ihrer Lebensreise kurz inne zu halten. Spontan zogen die Befragten eine Lebensbilanz und packten mit symbolischen Erinnerungsstücken einen Koffer. "Jeder hat auf seiner Reise durchs Leben einen unsichtbaren, inneren Koffer bei sich. Mit kostbaren und schmerzhaften Erinnerungen, aber auch mit all den Kleinigkeiten die einen täglich umgeben", erklärt Dorothea Hübner vom Freiwilligenzentrum.

Die Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule haben aus diesen Gedanken der befragten Pfarrer, Politiker, Altenpfleger, Flüchtlingen, Jugendlichen und vielen weiteren Personen zwischen fünf und 99 Jahren anschließend anschauliche "Lebenskoffer" erstellt. Das Ergebnis ist eine sehr lebendige Ausstellung über eine Reise ins Leben, die aus kleinen Bildern ein großes Ganzes entstehen lässt. Harry Gräber, der Initiator der Ausstellung, lädt alle Ausstellungsbesucher ein, sich von den bereits gepackten Koffern inspirieren zu lassen und dann seine eigenen Lebenskoffer-Gedanken zu notieren: "Koffer-Blätter" und eine Einwurf-Box stehen bereit.

Das Projektteam besteht aus dem Initiator Harry Graeber, dem Freiwilligenzentrum "mach mit!" unter der Leitung von Doris Hübner, den Schülern der Klasse 9 und 10 der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt/Aisch (welche die Interviews geführt und die Visualisierung durchgeführt haben), den Lehrerinnen Anne Schmidt, Birgit Hitzler und Renate Frühwald und dem Schirmherr des Projektes, dem Schriftsteller und Mundartdichter Dr. Helmut Haberkamm.

Besichtigt werden kann die Ausstellung während folgender Uhrzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr.

nb