"Minimum Meister": Landjugend in Neustadt ausgezeichnet

33. Berufswettkampf erstmals in Neustadt - Alle Teilnehmer bestehen Wettbewerb - vor 51 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Jens Leidig aus Burgbernheim gewann den Kreisentscheid im bundesweiten Berufswettbewerb der Landjugend und wird den Landkreis mit dem zweitplatzierten Thomas Fleischmann aus Markt Erlbach-Mettelaurach beim Bezirksentscheid vertreten.

BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff beglückwünschte den Zweitplatzierten Thomas Fleischmann und Sieger Jens Leidig (v. l.), die sich für den Bezirksentscheid qualifizierten. Foto: Harald J. Munzinger



Landrat Helmut Weiß würde gerne einen der beiden erfolgreichen Teilnehmer beim Bundeswettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern sehen und auch dort als Sieger beglückwünschen, erklärte er bei der Gratulation zu den guten Leistungen aller 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Motto "voller Leben, Wachstum, Stärke und Leidenschaft" sah er für den "Grünen Beruf" sehr zutreffend und unterstrich die Bedeutung eines gut ausgebildeten Nachwuchses: "Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft sind auf engagierte junge Menschen angewiesen".

Dass der 33. Berufswettkampf erstmals in Neustadt stattfand, war die Folge der Verlegung des BGJ von Scheinfeld nach Neustadt und für Schulleiterin Bettina Scheckel Neuland an der Berufsschule in der Kreisstadt. Eigentlich sei man damit zu den Wurzeln in der ehemaligen Landwirtschaftsschule zurückgekehrt, führte sie in ihrem Grußwort aus.

Alle Teilnehmer bestehen den Wettbewerb

In diesem sah sie die richtige Entscheidung der Verlegung von Scheinfeld nach Neustadt bestätigt, wo in den Werkstätten im "super ausgestatteten Neubau" die besten Voraussetzungen für die praktische Ausbildung gegeben seien. Die sollte bei dem "hochinteressanten Wettbewerb (Scheckel) ebenso eine Rolle spielen, wie ein gutes Allgemeinwissen, fachliche Kenntnisse, Sozialkompetenz und Redegewandtheit", wie BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff die Herausforderungen an den Nachwuchs beschrieb, den der Wettbewerb voranbringen soll.

Dass der von allen TeilnehmerInnen bestanden wurde, mochte leichter gewesen sein, als das Bestehen im harten Berufsalltag, in dem man auch bei Gegenwind bestehen müsse. Dass es dabei auch mal eine "emotionale Breitseite" zu verkraften gelte, ging der BBV-Kreisobmann auf die als diffamierend verurteilte Plakatkampagne der Bundesumweltministerin mit heftigen Reaktionen ein, lehnte "eine Auseinandersetzung auf diese Weise" ab und forderte zur "Diskussion auf fachlicher Ebene" auf.

Meister als Minimum

Direktorin Scheckel sicherte er die Unterstützung zu, um das BGJ Landwirtschaft im Landkreis zu erhalten. Sie zeigte sich besorgt, dass dafür die Schülerzahlen nicht ausreichen könnten. Eva Reitzlein, Stellvertretende Leiterin des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim sowie Bereichsleiterin Landwirtschaft, ermunterte den Berufsnachwuchs zur fundierten Aus- und Weiterbildung. Für den künftigen Betriebsleiter sollte "der Meister das Minimum" sein.

Sich im anspruchsvollen Wettbewerb tapfer geschlagen zu haben, wurde den TeilnehmerInnen von Kreisobmann Dierauff und den Grußrednern bestätigt, die "alle gewonnen" hätten: Erfahrung. Den ehrenamtlichen Juroren war es nicht leicht gemacht, da die Resultate so eng zusammenlagen, dass einige Platzierungen doppelt oder gar dreifach vergeben werden mussten. So teilten sich Fabian Sandmann aus dem Neustädter Ortsteil Herrnneuses und Georg Kellermann aus Sugenheim Platz drei nach Jens Leidig und Thomas Fleischmann.

Harald J. Munzinger

