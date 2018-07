Mit den "Aischgrund Schippers" liegt Franken am Meer

Der Neustädter Seemannschor bringt frischen Wind in die Kulturszene - vor 1 Stunde

NEUSTADT - "Frank’n lichd nedd am Meer", hat der Mundartautor Helmut Haberkamm festgestellt. Aber es hat eine Besonderheit, einen Seemannschor: Die Neustädter "Aischgrund Schipper". Mit ihnen weht ein frischer Wind in der Kulturszene.

Laden zur musikalischen Reise um die Welt ein: Die "Aischgrund Schippers". © privat



Die Leidenschaft zur Seemannsmusik war der Anlass von Reinhilde und Manfred Hörl, am 17. Januar 2014 im "Heimathafen Neustadt a.d. Aisch" den Grundstein der "Aischgrund Schipper" zu legen. Seit Juni 2014 sind diese ein eingetragener Verein. Kapitän Reinhilde Hörl bestimmt als musikalische Leiterin den Kurs und achtet stets darauf, dass das Schiff immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel hat und flott bleibt.

Anliegen und Leidenschaft des Chores ist es, "das seemännische Liedgut zu erhalten, zu pflegen und einer möglichst großen Zuhörerschaft nahe zu bringen". Das hat schon breiten medialen Widerhall gefunden. So waren die "Aischgrund Schipper" im April dieses Jahres beim 1. Seemannschor-Festival in Franken, in Sickershausen, mit dabei.

Sie traten im einem übervollen Saal mit dem gastgebenden "Shanty-Chor Würzburg" und dem "Marine-Chor Bamberg" auf und wurden landesweit von BR Fernsehen und Frankenschau ausgestrahlt.

Stimmen und Herzen gehören der See

Auch ein Auftritt in der Fachklinik Herzogenaurach brachte die "Seemänner von der Aisch" auf die Bildschirme, die für einen Werbespot "Mein Ostfriesland" sangen. Ihr Repertoire umfasst "Lieder von der Waterkant und den dahinter liegenden Meeren", ihre "Stimmen und Herzen gehören der See".

Am 27. Juli laden sie in Herzogenaurach, tags darauf in Ramsberg oder am 19. August in Uehlfeld sowie am 25. August in Flachslanden ein, mit ihren "Liedern die Weite des Meeres, den Wind und die Wellen zu spüren", mit ihnen musikalisch um die Welt zu reisen und mit "maritimer Musik Romantik pur" zu erleben. Viele Informationen zu Proben und Auftritten finden sich auf der Internetseite www.aischgrund-schipper.de.

Sehr gerne begrüßen die "Aischgrund Schipper" auch weiterhin interessierte sangesfreudige Männer jeden Alters an Bord, wo ihnen "eine herzliche Aufnahme gewiss ist". Sie halten es mit Antoine de Saint Exupery: "Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer."

