Mit Nevio Passaro in Neustadt das Jahr beschließen

Sänger sucht besondere Location in der fränkischen Heimat - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Das Jahr 2018 möchte der erfolgreiche Songwriter, Musiker und Sänger Nevio Passaro auf ganz besondere Weise buchstäblich ausklingen lassen: Bei einem Konzert in der fränkischen Heimat, für das er noch auf der Suche nach einer ganz besonderen Location ist.

Nevio Passaro plant "das" Weihnachtsgeschenk für seine Fans: Ein Konzert in der fränkischen Heimat an einem ganz speziellen Ort. © Harald Munzinger



Nevio Passaro plant "das" Weihnachtsgeschenk für seine Fans: Ein Konzert in der fränkischen Heimat an einem ganz speziellen Ort. Foto: Harald Munzinger



Er denke dabei, so der mehrfach ausgezeichnete Deutsch-Italiener, sowohl an "klassische" Konzertstätten, aber vor allem "auch an ganz besondere, einzigartige und unerwartete Orte für einen Konzertabend" in Neustadt und Umgebung. Das könnte etwa eine Scheune, ein Flugplatz, ein Feuerwehrhaus, ein Kindergarten oder eine Kirche sein. Nevio Passaro im nordbayern.de-Gespräch: "Es sind der Fantasie erstmal wirklich keine Grenzen gesetzt, es soll etwas Besonderes, Unerwartetes und ganz Schönes werden".

Der in Berlin lebende Sänger, Songwriter und Produzent will damit ein Jahr beschließen, in dem er wegen der schwierigen operativen Entfernung eines Tumors nicht von Konzert zu Konzert tourte, sich aber schneller als erwartet gut erholte und wieder erfolgreich durchstarten konnte. "Alles in allem" sei "alles ok" und das Leben schön, überraschte er mit "dem" Sommersong als erste Singleauskopplung aus seinem ersten deutschsprachigen Albums "Nordsüdlich von hier", das Anfang 2019 erscheinen wird.

"Der perfekte Song für den Sommer"

"Du hast dich wieder selbst übertroffen" wurde im großen Fankreis der "perfekte Song für den Sommer" bejubelt, der "alle Alltagssorgen vergessen" lasse und "süchtig nach Lächeln" mache, wie sich die Kommentare für den "lebensfrohen Song mit dem Mega-gute-Laune-Feeling" überschlugen. "Alles im allem: Das Lied ist der Hammer". Mit ihm gibt Nevio die Antwort darauf "wie italienische Leichtigkeit auf deutsch klingt: Nach Tanzen im Regen, herrlich blindem Optimismus und nächtlicher Pasta mit maximal drei Zutaten".

Tanzbar und entspannt schmeiße der Halbitaliener seiner deutschen Heimat lachend und selbstironisch den eigenen Perfektionismus um die Ohren, heißt es dazu: "Denn egal, wie das Leben läuft: Es ist cool wie es ist und alles im Flow", so Nevio Passaro "Alles im allem". Mit der Veröffentlichung des Tracks war gleichzeitig Startschuss für den Vorverkauf des Albums "Nordsüdlich von hier" gefallen. Nach vier italienischsprachigen Alben ist "Nordsüdlich von hier" für den Künstler "ein ganz besonderes Hallo-Wach-Zeichen", nachdem die schwierige Operation glücklich überstanden war.

Neustart im ZDF Fernsehgarten

Den Text und die Musik zu "Alles in allem" hatte Nevio Passaro an seinem Geburtstag in Süditalien geschrieben. In seinem Studio sind mit Kollegen in einer sehr kreativen Phase -sechs Titel in einer Woche - auch Songs für andere Interpreten entstanden, berichtete Nevio Passaro, der mit "Alles in allem" im ZDF-Fernsehgarten ein gefeiertes Bühnen-Comeback mit der unverändert warmen Stimme und dem Lied mit Ohrwurm-Qualität hatte.

So knüpft er nahtlos an seine Erfolg mit zwei "Goldenen Schallplatten" für die Alben "Love Songs" und "Nevio" und in den Charts topplatzierten Singles sowie zwei Echo-Nominierungen als "Bestler Künstler" und "Bester Newcomer" an, als der er auch "VIVA-Comet-Gewinner" war. Im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie das Eröffnungskonzert des Deutschen Pavillons bei der Weltausstellung EXPO in Mailand anlässlich des 25. Jahrestage der Deutschen Einheit ein Konzert am Brandenburger Tor mit einer Millionen Menschen gegeben zu haben, kann den Musiker und Sänger aus Neustadt ebenso mit Stolz erfüllen, wie der zweifache Gewinn des "Deutschen Musik-Fachawards" (Fachjury) in den Kategorien "Best German Act" und "Best Video".

"Zwischen den Jahren" Nevio Passaro nach seinem erfolgreichen Gastspiel in Diespeck wieder einmal "zuhause" live auf der Bühne zu erleben, soll sein Projekt eines Konzertes an einem besonderen Ort möglich machen. Sein Künstlermanagement sammelt dafür bereits unter info@studio-uno-berlin.com Vorschläge für Locations mit dem speziellen Extra für etwas "Unerwartetes und ganz Schönes", "Alles in allem" der perfekte Jahresabschluss für Nevio und seine große Fangemeinde.

Harald Munzinger E-Mail