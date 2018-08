Mit starkem Gesang: Vernissage in Klinik Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Die 112. Kunstausstellung in der Kreisklinik Neustadt wurde in einem großen Gästekreis eröffnet. Dieser bewunderte nicht nur die bildende Kunst von Thea Zwanziger, sondern auch die Gesangskunst von Rebecca Schelhorn.

Barfuß oder Lackschuh? Rebecca Schelhorn brachte barfuß ihre Bewunderung für Oma Thea Zwanziger zum Ausdruck; beide zielstrebig kreativ. Foto: Harald Munzinger



Keine Frage für die Gäste der Vernissage: "Das Künstlerische liegt in der Familie". Neustadts Dritte Bürgermeisterin Kerstin Rauner machte "tiefe Wurzeln" bei der Bewunderung der Lieder mit der gleichen Strahlkraft der Bilder aus, die Thea Zwanziger bei der schon fünften Galerie in der Klinik unter das Motto "Querbeet" stellte und dieses mit vielfältigen Motiven ausfüllte. Enkelin Rebecca Schelhorn drückt ihre Bewunderung für die kreative Oma immer wieder mit dem musikalischen Rahmen bei Ausstellungseröffnungen aus und ließ sich das auch beim kleinen Galeriejubiläum im zweiten Obergeschoss des Krankenhauses nicht nehmen.

Wie Oma Thea, die 1989 nach Berufsleben und Hausfrauendasein die Malerei für sich entdeckte und sie durch diverse Kurse bei verschiedenen Künstlern sowie stete auch autodidakte Fortbildung perfektionierte, brachte auch Enkelin Rebacca die Weiterentwicklung ihrer Leidenschaft Singen zum Ausdruck, bewundert in der Gästerunde auch von Landratsvertreter Bernd Schnizlein und Landtagsabgeordnetem Hand Herold sowie Dritter Bürgermeisterin Kerstin Rauner, die Pflegedienstleiter Dieter Schütz erstmals zu einer Vernissage willkommen heißen konnte. Sie zeigten sich überzeugt, dass sich Rebecca Schelhorn auf einem "guten Weg nach oben" befinde und man noch viel von ihr hören werde.

Traum der Gesangskarriere erfüllt sich

Das ist sicher, denn das junge und ausdrucksstarke Gesangstalent hat es auf die große Bühne geschafft, hat auf Contests und in TV-Shows überzeugt und fühlt sich "endlich angekommen" in der deutschen Schlager-Girlsgroup "Lichtblick", in der sie ihren "Traum leben kann, wie ich es mir immer gewünscht habe". Die erste Single "Tausend und eine Nacht" lag bei der Vernissage auf, umgeben von reizvollen Skulpturen, mit denen Thea Zwanzger einmal mehr für sie künstlerisches Neuland betrat. Diese konnten allerdings nur die Gäste der Vernissage bewundern, da die Klinik nicht über eine Vitrine verfügt.

Jürgen Schülein, Mentor und künstlerischer Begleiter von Thea Zwanzger aus Burghaslach, zeigte ihren Weg zu ihrem persönlichen Stil auf, den sie mit der Freude am immer wieder Neuen vom Aquarell über Acryl bis zur experimentellen Kunst ging, die ihr sehr gut gelinge. Schülein bezeichnete die Kollegin als Unruhegeist, der sich in Techniken und Materialien immer weiter entwickeln wolle. Landschaften, Blumen oder Akte gelte ihre besondere Zuneigung, ohne sich darauf zu beschränken, wie es auch die Ausstellung "Querbeet" belegt. Auch mit experimenteller Malerei, die Thea Zwanziger im Umgang mit verschiedenen Materialien lachend als "große Sauerei" bezeichnete.

"Landsleute aus dem Steigerwald"

MdL Hans Herold, der die Sitzungspause in München zum Galeriebesuch nutzte, um "Landsleute aus dem Steigerwald" kennenzulernen, bewunderte sowohl die Bilder von Thea Zwanziger, als auch die Gesangskunst von Rebecca Schelhorn und dankte dem Kunstbeauftragten Manfred Frühwald für die Organisation der Galerie mit ihrer therapeutischen Wirkung auf die Patienten. Von der zeigte sich auch der Landratsvertreter und Mediziner Bernd Schnizlein überzeugt. Der Einfluss der Kunst auf Genesung und Wundheilungsprozesse sei belegt, Farben wirkten wie Medizin, wobei das in der Galerie dominierende Rot eine positive Wirkung habe. MdL Herold freute sich scherzhaft mitten im Wahlkampf auch schwarz zu entdecken und Bürgermeistervertreterin Rauner war von der Musik so verzaubert, dass ihr zunächst die Worte fehlten. Sie zog den Hut vor der Kunst, die für sie Gänsehaut sei, zu Herzen gehe und bereichere. So sei die Stadt denn auch glücklich über Ausstellungen in der Klinik.

