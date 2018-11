Mit Tipps und Tricks der Abfallwirtschaft durch den Winter

Sperrmüll auf Abruf bis 15. Dezember - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Nach der geltenden Satzung ist es nur noch bis 15. Dezember 2018 möglich, die Abholung von Sperrmüll für das laufende Jahr zu beantragen. Die Beantragung der Direktanlieferung an die EVA Dettendorf ist bis 30. Dezember 2018 möglich. Die Berechtigungsscheine können unter www.kreis-nea.de/qr/sperrmuellanfrage online abgerufen werden.

Für 2018 kann die Spermüllabfuhr nur noch bis 15. Dezember beantragt werden. © Harald Munzinger



Die Verwaltung appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, Direktanlieferungen von Sperrmüll nach Möglichkeit nicht erst in den letzten Tagen des Jahres vorzunehmen. Außerdem kann es gerade in den letzten Wochen des Jahres aufgrund der hohen Nachfrage zu Verzögerungen bei der Sperrmüllabholung kommen. Wenn der vorgesehene Zeitraum von maximal vier Wochen in Einzelfällen überschritten wird, bitten Verwaltung und Entsorger um Verständnis.

Mülltonnen werden zu „Eisschränken“

In der frostigen Jahreszeit friert der Abfall in der Tonne leicht fest. Meist sind es die Bioabfälle, die aufgrund ihres Feuchtigkeitsgehalts besonders gern einfrieren. Doch auch Restabfalltonnen können zum Eisschrank werden. Bei überfüllten Behältern oder nicht geschlossenem Deckel dringen Regen und Schnee in die Tonne und führen zum Festfrieren der Abfälle.

„Bei der Abfuhr geben die Müllwerker gerade in der kalten Jahreszeit ihr Bestes. Sie schütteln mit der Schüttung des Müllfahrzeugs die Tonnen mehrmals kräftig durch, um die Abfälle möglichst vollständig zu lösen. Hierbei müssen sie aufpassen, dass die Abfallbehälter nicht kaputtgehen, da diese durch die Kälte sehr spröde geworden sind“, teilt die Abfallwirtschaft mit. Nicht immer seien diesee Bemühungen von Erfolg gekrönt und es blieben eingefrorene Reste zurück. „Die Müllmänner könnten einen Spaten in die Hand nehmen und den Müll herauskratzen“, laute dann schnell die Forderung verärgerter Bürger. Doch das könnten die Männer der Müllabfuhr nicht leisten, denn täglich wollten mehr als 4.000 Tonnen geleert werden. So gibt die Kreisverwaltung „winterfeste Praxistipps“, um das Einfrieren von Mülltonnen vorzubeugen.

Die Leerung zählt

Trotz aller Vorkehrungen könne es passieren, dass der Müll in der Tonne festfriere. Hier helfe nur noch eines: Kurz vor der Abfuhr selbst zu Spaten oder Ähnlichem greifen und den Inhalt der Tonne auflockern. Nur so lasse sich gewährleisten, dass der Abfallbehälter vollständig geleert werden könne, führt die Abfallwirtschaft in ihren Ratschlägen aus und macht deutlich: „Egal, ob eingefrorene oder verpresste Abfälle in der Mülltonne, die Leerung zählt, auch wenn die Tonne nicht vollständig entleert werden konnte. Ein Anspruch auf eine kostenlose Ersatzleerung oder auf eine Erstattung der Leerungsgebühr besteht in diesen Fällen nicht“.

Ärger vermeiden kann, Bioabfälle bereits in der Küche gut abtropfen lassen, denn nur feuchtes Material gefriert in der Tonne. Vorsicht geboten ist auch mit nassem Laub und feuchten Gartenabfällen: „Landen diese zu früh vor der Abfuhr in der Biotonne, friert diese schnell ein“.

Empfohlen wird, feuchte Abfälle gut einzupacken. Beim Bioabfall helfen dabei Zeitungspapier oder Papiertüten vom Bäcker und Metzger. Bioabfalltüten aus Recyclingpapier gibt es in jedem Wertstoffhof im Landkreis oder bei verschiedenen Städten und Gemeinden. 20 Bioabfalltüten kosten 1,00 Euro. Durch das Papier wird überschüssige Feuchtigkeit gebunden.

„Vom Einpacken der Bioabfälle in biologisch abbaubare Mülltüten muss man die Finger lassen. Die Mülltüten sind laut Abfallwirtschaftssatzung nicht gestattet“, mahnt die Kreisverwaltung. Beim Restmüll dagegen könnten Plastiktüten, in die man feuchte Abfälle einfülle, nützlich sein. Helfen könne auch ein Papiersack, mit dem man die Tonne auskleide. Er ist für 0,50 Euro in jedem Wertstoffhof im Landkreis erhältlich. Ist die Tonne dergestalt ausgestattet, rutschen die Abfälle bei der Abfuhr leichter heraus. Für die Biotonne gilt wiederum: Keine Plastiksäcke verwenden!

Vorbeugend könne man den Boden des leeren Abfallbehälters auch mit einem Stück Karton oder Zeitungspapier auslegen, heißt es in den Ratschlägen weiter. Optimal sei es natürlich, wenn man im Winter für die Abfallbehälter einen weitgehend frostgeschützten Platz finde, wie beispielsweis in der Garage oder an der Hauswand.

Verzögerung bei der Abfuhr

Die winterlichen Verhältnisse können auch bei der Müllabfuhr zu Störungen und Zeitverzögerungen führen. Die schweren Müllfahrzeuge sind auf geräumte Straßen angewiesen. Ist eine Straße unpassierbar, unternehmen die Müllwerker später am Abfuhrtag einen zweiten Anfahrtsversuch. Um das Tagespensum trotz widriger Bedingungen zu bewältigen, kann es zudem notwendig sein, die Abfuhrtour zeitlich umzustellen. Geräumte Straßen werden dann vorgezogen, Nebenstraßen kommen später dran. Daher sollten die Abfuhrbehälter am Abfuhrtag rechtzeitig bis 6 Uhr bereitstehen. Die Müllabfuhr kann dann bis abends um 22 Uhr unterwegs sein.