Mittelfrankens "Golddorf der Musik" in Markt Nordheim

Laurence Dreyfus führte versiert durch 1000 Jahre Musikgeschichte - vor 1 Stunde

MARKT NORDHEIM - Musik mit dem Ursprung im 11. Jahrhundert bis zu Renaissance und Barock boten Laurence Dreyfus und Heidi Gröger (Viola da gamba) und Evelyn Laib (Cembalo) in der Kapelle von Schloss Seehaus einem begeisterten Publikum. "Music for the voice and viol" war das Dozentenkonzert überschrieben, nach dem sich Bravorufe in einen Beifall mischten, der kaum enden wollte.

Laurence Dreyfus (Diskantgambe) und Heidi Gröger (Diskant- und Altgambe) sowie Evelyn Laib (Cembalo) begeisterten beim Dozentenkonzert auf Schloss Seehaus. © Harald Munzinger



So hatte Hausherr Jan Kobow mit einem "top besetzten Konzert in Festival-Qualität" den Freunden alter Musik nicht zu viel versprochen, die aus der gesamten Metropolregion in das Golddorf Markt Nordheim gekommen waren, das sich mit dem Kulturprogramm auf Schloss Seehaus auch für das Prädikat des "Golddorfes der Musik" in Mittelfranken empfiehlt.

Mit seinen Meisterkursen strahlt Seehaus weit über die Region hinaus und bietet dieser damit seltene Musikgenüsse, zu denen vielfach der Seehaus-Förderverein bei freiem Eintritt einlädt. Dass die erbetene Spende gute Verwendung findet, zeigte der dringende Sanierungsbedarf der Schlosskapelle. Die faszinierte nun einmal mehr mit ihrer ausgezeichneten Akustik gerade bei den feinen Klängen der Gamben und des Cembalos. Das sollte mehr als nur ein adäquater Ersatz für die Orgel sein, versiert und feinfühlig gespielt von Evelyn Laib, mehrfache Preisträgerin internationaler Kammermusik-Wettbewerbe und Dozentin an den Staatlichen Musikhochschulen in Frankfurt, Stuttgart und Trossingen.

Dreyfus im Schloss Seehaus

Laurence Dreyfus, der auf den renommiertesten Konzertbühnen "zuhause" ist, in Markt Nordheim zu erleben, sollte den hervorragenden Ruf von Schloss Seehaus in der Musikszene unterstreichen. Er erwies sich bei dem Dozentenkonzert im Rahmen eines Viola-da-Gamba-Kurses nicht nur als ein von der Musik durchdrungener Meister des sensiblen Streichinstrumentes, sondern auch als versierter Kenner der Musikgeschichte, durch die er ein moderater Begleiter mit vielen interessanten Informationen über Komponisten und Stilrichtungen war.

Mit der ebenfalls versierten Heidi Gröger, Initiatorin der Sommerkurse auf Schloss Seehaus, Gastmusikerin in namhaften Orchestern sowie Mitwirkende an zahlreichen Theater- und Opernproduktionen, unternahm Dreyfus zunächst das "Experiment", gregorianische Gesänge aus dem elften Jahrhundert in Instrumentalmusik umzusetzen, wofür ein befreundeter Komponist eine Partitur geschrieben hatte. Diesem äußerst gelungenen Konzertauftakt mit den besonderen Klangbildern der Gamben folgten Balladen von Guillaume de Machaut, in Noten "übersetzte" Liebespoesie, sowie zwei Fantasien von Orlando Gibbons für (ebenfalls zwei) Diskantgamben.

Höhepunkt im fränkischen Kultursommer

Eine Fantasia von Gilles Farnaby, als "Orgelsolo" komponiert, spielte Evelyn Laib so ausdrucksstark am Cembalo, dass sie genau dafür geschrieben schien. Auch mit einem Solo von Peter Philips (beides aus "Fitzwilliam Virginal Book") begeisterte Laib, die sich ebenso wie Gröger und Dreyfus auf historische Aufführungspraktiken spezialisiert hat. Dies floss harmonisch in das Zusammenspiel mit den Gamben bei Kompositionen von Orlando Gibbons und Matthes Locke, englischer Komponist der Barockzeit, ein, die für Dreyfus den Aberglauben auflösen sollten, dass England ohne Brahms, Bach oder Beethoven ein "Land ohne Musik" sei.

Bei Lockes Konzert "for my Cousin Kemble" sollten die Einflüsse von Laurence Dreyfus deutlich werden, der mit seinem Cambenconsort "Phantasm" einen "radikal neuen Ansatz entwickelt hat, der historische Praktiken mit heutiger Muszierweise verbindet". Obwohl im Barock komponiert, war zum Abschluss des Konzertes für ein fasziniertes Publikum die Brücke über 1000 Jahre Musik geschlagen. "Großartig" und "einmalig" waren begeisterte Kommentare zu vernehmen, verbunden mit dem Dank an Jan Kobow und den Seehausverein für einen weiteren Höhepunkt im fränkischen Kultursommer, der es hier – wie beim Wetter – zum Finale "auf die Spitze treibt".

Mittags- und Gesangskonzert

Die Teilnehmer des von der BSCW-Stiftung München geförderten "Viola da Gamba"-Kurses geben am Dienstag, 30. August, um 13 Uhr im Schloss Seehaus bei einem "Mittagskonzert" Kostproben ihrer Kursarbeit, deren Schwerpunkt auf englischer Musik des 16. und 17. Jahrhunderts liegt. Auch zu diesem ist der Eintritt frei, der Seehaus-Verein freut sich über Spenden. Auf Diskant-, Alt- und Bassgamben werden die "consort- und Kammermusikwerke des englischen Komponisten John Jenkins" dargeboten.

Dies gilt auch für ein Konzert des Lied- und Gesangskurses von Pauliina Tukiainen und Katharina Kutsch am Samstag, 3. September, ab 19.30 Uhr im Konzertsaal von Schloss Seehaus. Die beiden Dozentinnen - Katharina Kutsch (Sopran), Pauliina Tukiainen (Klavier) - dieses Liedinterpretations- und Gesangskurses treten zusammen mit ihren zahlreichen Schülern und vor allem Schülerinnen auf, von denen es viele in der Zwischenzeit an große Opernhäuser bis hin zur Wiener Staatsoper gebracht haben. Im Konzert erklingt klassisches Opern- und vor allem Liedrepertoire des 19. und 20. Jahrhunderts.

Den Schlusspunkt des Musiksommers auf Schloss Seehaus werden Hausherr Jan Kobow als Dozent (Gesang) mit seinem Kollegen Arthur Schoonderweed (Hammerklavier) mit einem Dotentenkonzert des "Meisterkurses Gesang/Liedinterpretation/Hammerklavier" am Samstag, 17. September, ab 18.30 Uhr mit Tafelmusik zur Weinpropbe sowie das Teilnehmerkonzert am Sonntag, 18. September, ab 16 Uhr setzen (aktuelle Informationen finden sich auch unter www.schloss-seehaus.de/meisterkurse).

