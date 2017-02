Mittelschüler informieren sich über Ausbildungsberufe

20 Unternehmen bei Orientierungswoche - Kaufmännisch-technische Berufe beliebt - vor 2 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Der Kfz-Mechatroniker und der Kaufmann beziehungsweise die Kauffrau für Groß- und Einzelhandel sowie Fachkraft für Lagerlogistik führten die Liste der Berufe an, über die sich Eltern und Schüler in der "Berufsorientierungswoche" der Neustädter Mittelschule am Turm informieren lassen wollten.

Den Schülerinnen und Schülern stand neben den Berufsbildern durch die Betriebe reichlich Informationsmaterial zur Verfügung, das ebenfalls reges Interesse fand. © Harald Munzinger



Den Schülerinnen und Schülern stand neben den Berufsbildern durch die Betriebe reichlich Informationsmaterial zur Verfügung, das ebenfalls reges Interesse fand. Foto: Harald Munzinger



Deren Koordinatorin Kerstin Gottschalk startete eine "Vorabfrage", um am Interesse der Schüler und Eltern orientiert, die entsprechenden Firmen einzuladen. Die Rechtanwaltsfachangestellte rangierte hinter den beiden Spitzenreitern, gefolgt vom Metallbauer, dem Industrie- und Werkzeugmechaniker, dem Elektriker mit der Ausrichtung auf die Energie- und Gebäudetechnik. Während am Beruf der Krankenschwester noch reges Interesse herrschte, waren der Maler, Maurer, Schreiner und Fleischer ganz am Ende des Rankings von etwa 40 Berufen zu finden, bei dem der Landschaftsgärtner nur ein einziges Mal angekreuzt worden war.

Schließlich lud die Mittelschule rund 20 Unternehmen ein, die an vier Abenden Eltern und Schülern die jeweiligen Berufsbilder vorstellten und auf deren speziellen Fragen eingingen sowie auch danach zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung standen. Die Teilnahme an zwei Abenden war für die Schüler aus drei Mittelschulklassen und einer Regelklasse Pflicht, die Eltern waren in ihrer Begleitung erwünscht. Großes Interesse galt Polizei und Bundeswehr, die sich in der Berufsorientierungswoche als mögliche Ausbilder vorstellten.

Über die sozialen Berufe informierte die Messe "Go Sozial", die bisher stets in der Mittelschule stattfand, zuletzt im Neustädter Gemeindezentrum, nun aber vom Caritas-Freiwilligenzentrum erstmals in Uffenheim durchgeführt wurde. Das Feedback der Woche zeigte nach Auskunft von Olaf Dietz, der Schule-Wirtschafts-Experte, dass es sehr gut war, abends die Eltern auch aus Diespeck und Uehlfeld im Mittelschulverbund "mit ins Boot zu nehmen", um ihnen die Möglichkeit zu geben, "etwas über den Berufswunsch ihres Kindes zu erfahren".

Betriebe suchen Nachwuchs

Dabei hatten auch Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben geknüpft und teilweise Praktika für den möglichen Einstieg ins Berufsleben vereinbart werden können, der beim hohen Bedarf an Nachwuchskräften in nahezu allen Branchen der Jugend deutlich leichter gemacht ist, als in früheren Jahren. Hatten einst Firmen unter vielen Bewerbern wählen können, hat sich die Situation umgekehrt, wählen nun die Bewerber unter den Firmen aus. Einbezogen in die Berufsorientierungswoche war auch die Übergangsklasse der Flüchtlinge beziehungsweise Asylbewerber mit Aussicht auf den Schulabschluss.

Kerstin Gottschalk stellte für die Schülerinnen und Schüler eine Sammlung von Stellenanzeigen zusammen, nach denen diese reale Bewerbungen schreiben sollten, die allerdings nicht in den Personalabteilungen der Unternehmen, sondern beim Klassenlehrer landeten, der sie "checkte". Zudem wurden in den Unterrichtsblöcken Einstellungstests durchgespielt und Vorstellungsgespräche geführt, um die Schülerinnen und Schüler fit zu machen für ihre erfolgreiche Bewerbung. Die mussten zu den jeweiligen Berufen ein "Paper" erstellen, am Ende der Berufsorientierungswoche stand der "Mappencheck".

nb