Mitten in der Stadt: Größter Bauernhof beim "ZLF" in München

Milchviehstall im laufenden Betrieb wird erstmals präsentiert - vor 52 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Münchner Wies‘n wird zum größten Bauernhof mitten in der Stadt", wirbt Rudolf Meth, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes, für den Besuch des Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfestes "ZLF.

Die Kreisbäuerin und Ernährungsfachfrau Renate Ixmeier wird in der "ZLF"- Schauküche mit ihren Gerichten begeistern. © oh



Alle vier Jahre – heuer vom 17. bis 25. September - präsentieren Aussteller auf einem Teil der Theresienwiese landwirtschaftliche Geräte, Tiere und Produkte und begleiten damit das größte Volksfest der Welt, das Münchner Oktoberfest. Das Zentral-Landwirtschaftsfest 2016 hat der Bayerische Bauernverband unter das Motto "Landwirt-schaf(f)t Heimat" gestellt. "Damit heben wir die besondere Rolle der bayerischen Bauernfamilien für unsere Region hervor“, betont Meth.

Sichtbar wird das ganz besonders am Mittelpunkt, heuer ein Dorfplatz mit einer fränkischen Tanzlinde. Dort bieten bayerische Bauernmärkte und Direktvermarkter ihre saisonalen Erzeugnisse an. An der BBV-Milch-Bar gibt´s erfrischende Milch-Shakes. Stände zu Erneuerbaren Energien und zum Bauernwald zeigen, wie die heimische Land- und Forstwirtschaft die natürlichen Ressourcen nutzt und erhält. Nicht zuletzt wird auf dem Dorfplatz an das Jubiläum "500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot" erinnert.

Tiere, Technik, Traditionen

Die Besucher erwarten spannende neun Tage mit Tieren, Technik, Traditionen. Ihnen werden Geräte der neuesten Generation und eine Leistungsschau der bayerischen Züchter ebenso präsentiert, wie die Kochkünste der Landfrauen. Auch Kreisbäuerin und Ernährungsfachfrau Renate Ixmeier aus dem Landkreis wird die Zuschauer in der Schauküche mit ihren Gerichten begeistern. Auf der größten Landwirtschaftsausstellung Bayerns mit 120.000 Quadratmetern Fläche zeigen rund 650 Aussteller aus der Land- und Forstwirtschaft Innovationen für Land und Leute, dazu kommen rund 800 prämierte Tiere.

Erstmals präsentiert der Bayerische Bauernverband in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der BBV LandSiedlung und proHolz Bayern einen Milchviehstall im laufenden Betrieb – mit 20 Kühen, Melkroboter und automatischer Fütterung.

Eintrittskarten für das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest ermöglichen auch heuer die kostenlose Hin- und Rückfahrt zur Theresienwiese mit öffentlichen Verkehrsmitteln im MVV-Netz. Weitere Informationen zum Programm und den Kartenvorverkauf gibt es unter www.zlf.de oder in der BBV-Geschäftsstelle in Neustadt (Telefon 09161/6642-0).

