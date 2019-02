Mobilitätskonzept für den Landkreis Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Zug, Bus, Auto, Taxi, Fahrrad oder gar zu Fuß – die Möglichkeiten sich fortzubewegen sind im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim breit gestreut. Doch was ist für die öffentliche Hand finanzierbar und gleichzeitig auch sinnvoll? Dazu wird in ein Mobilitätskonzept entwickelt.

Wie kann der Öffentliche Personennahverkehr noch verbessert werden? Landrat Helmut Weiß ermuntert die Bevölkerung, sich mit ihren Wünschen aktiv in die Entwicklung des Mobilitätskonzeptes einzubringen. © Landratsamt



Fest steht: Das ÖPNV-Angebot im Landkreis muss verbessert werden. Um hier Bewegung hineinzubringen haben der Ausschuss für Regionalentwicklung und der Kreisausschuss Ende 2017 beschlossen, für den Landkreis ein umfassendes Mobilitätskonzept zu erarbeiten. Bürgerinnen und Bürger des Landkreises können die Entwicklung des Konzepts nun ab dem 15. Februar mit der Teilnahme an einer Online-Umfrage unterstützen. Abgefragt werden dabei Nutzungsverhalten und Wünsche bezüglich der Mobilität im Landkreis.

In der ersten Jahreshälfte 2018 erarbeitete der Landkreis eine umfangreiche Ausschreibung zur Gewinnung eines Mobilitätsplaners. Am 15. Oktober letzten Jahres konnte schließlich der Zuschlag zur Erstellung eines Mobilitätskonzeptes an die „TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH“ erteilt werden. Im Mittelpunkt des Mobilitätskonzeptes steht die nachhaltige Verbesserung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs zur Sicherung der Daseinsvorsorge in der Region. Eine bedarfsorientierte, bürgernahe, attraktive, verlässliche und praktikable Verkehrsplanung soll für eine spürbare Verbesserung des Mobilitätsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen sorgen.

Online-Umfrage: Teilnahme erwünscht

In der ersten Projektphase arbeitete das Planungsbüro vor allem an der Schaffung einer guten Datenbasis für die weiteren anstehenden Untersuchungen. Hier wurde deutlich: Für den Erfolg des Mobilitätskonzeptes ist eine aktive Beteiligungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig. Um mehr über die Mobilitätsbedürfnisse und das Mobilitätsverhalten der Landkreisbevölkerung zu erfahren, startete zum Jahresende 2018 bereits ein Umfrageaufruf an zahlreiche Schulen im Landkreis sowie an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Situation im Schülerverkehr und im öffentlichen Nahverkehr.

Nun besteht nun für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises die Möglichkeit, sich an einer anonymen Online-Umfrage zu beteiligen. Erreichbar ist sie direkt von der Startseite www.kreis-nea.de unter „Aktuelles“, über den QR-Code oder unter dem Link https://www.survio.com/survey/d/mobilitaetskonzept-kreis-nea.

