Modern und mobil: Eine Abfall-App für den Landkreis

Kostenloser Online-Dienst für Neustadt/Aisch-Bad Windsheim - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - 1065 Nutzer hat bereits eine "Abfall-App" des Landkreises nach einer reibungslos verlaufenen Testphase. Nun wird sie in der Hoffnung aktiv beworben, dass der "kostenlose online-Dienst mit vielen Funktionen" von zahlreichen Bürgern angenommen wird.

Abteilungsleiter Ralf Keller, Landrat Helmut Weiß, Marion Schweigert und Sachgebietsleiter Peter Kreß (v. r.) stellten die neue "Abfall-App" des Landkreises vor. Foto: Harald Munzinger



Als 1066-ster Nutzer loggte sich Landrat Helmut Weiß ein, der sich bei dessen Medienpräsentation freute, "dass die Abfallwirtschaft den Bürgerinnen und Bürgern nun ein modernes und mobiles Werkzeug für ihre Abfallentsorgung zur Verfügung stellt". Und das als derzeit noch einer der wenigen Landkreise in Bayern, der den schon länger angedachten Online-Service mit Partnerfirmen realisierte. Im Referat der Abfallwirtschaft entwickelte Marion Schweigert das passgenaue System für den Kreis.

Dies mit hohem Sachverstand und Engagement betrieben zu haben, würdigte dies Sachgebietsleiter Peter Kreß, der die App als wichtigen Baustein der bürgerfreundlichen Serviceleistungen bezeichnete. Für Landrat Weiß steht sie für die "Zukunftsausrichtung der Abfallwirtschaft" und das Bestreben des Landkreises, "immer am Puls der Zeit zu sein".

Termine auf dem Smartphone speichern

Erst im Dezember hatte die konkrete Arbeit mit der Bereitstellung der Oberfläche, der grafischen Anpassung und dem Einpflegen der Daten begonnen. Seit Anfang April steht die App nun schon zur Verfügung, die es den Landkreisbürgern ermöglicht, sich die Termine ihrer Tonnenentleerung anzeigen und auch in den persönlichen Kalender zu übertragen, wobei Marion Schweigert "zur ständigen Synchronisation mit der App rät, um die Termine auch für kurzfristige Verschiebungen stets aktuell zu haben". Zudem muss die App je nach Handymodell "dauerhaft aus dem Sparmodus genommen werden, da sich bei längerer Nichtnutzung die Erinnerungsfunktion deaktiviert!"

Als interessante Vorzüge stellte Schweigert unter anderem das Abfall-ABC vor, das dem Nutzer zeigt, welcher Wertstoff an welchen Standorten abgegeben werden kann, deren Öffnungszeiten ebenso abgerufen werden können, wie die Standorte von Containern mit Kartenansicht und Routenplaner. Das erleichtert dem Weg zu einem alternativen Standort, wenn etwa der Grüngutcontainer oder andere Wertstoffbehälter überfüllt ist. Dies mit einem Bild zu dokumentieren und an die Abfallwirtschaft zu senden, würde schnelles Handeln ermöglichen, regte Marion Schweigert an. Insgesamt ist der Landkreis an der Mitwirkung von Bürgern interessiert, um gegebenenfalls mit deren Vorschlägen den Service noch zu verbessern, zumal die Funktionen fortlaufend erweitert werden sollen.

Push-Mitteilungen als Zusatz-Service

Über Push-Mitteilungen werden die Nutzer der App mit aktuellen Informationen versorgt, rundete Schweigert das Servicepaket auch mit allgemeinen Informationen der Abfallwirtschaft ab. Diese werde auch künftig die Bürger mit gewohnten Materialien wie dem Abfuhrkalender versorgen, sicherte Sachgebietsleiter Kreß zu. Dennoch wünschte sich Landrat Weiß viele weitere Nutzer der App. Dafür werde es weitere Werbemaßnahmen geben, bereitete er darauf vor, "dass plötzlich die Mülltonne mit einem Aufkleber mit QR-Code verziert" sein kann.

Harald Munzinger