Motorrad prallt gegen Lkw: Heli-Einsatz bei Adelsdorf

22-Jähriger bei Unfall mittelschwer verletzt - Keine Lebensgefahr - vor 1 Stunde

NEUHOF AN DER ZENN - Schwerer Unfall bei Adelsdorf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim: Ein junger Motorradfahrer will an einer T-Kreuzung mit seiner Maschine nach rechts abbiegen, gleichzeitig lenkt ein entgegenkommender Lkw-Fahrer seinen Sattelzug nach links in dieselbe Straße - es kommt zum Zusammenstoß.

Schwerer Unfall bei Adelsdorf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch / Bad Windsheim: Ein Motorradfahrer wollte nach rechts abbiegen, ein Lkw-Fahrer nach links - dabei kam es zum Zusammenstoß. © ToMa/Grau



Schwerer Unfall bei Adelsdorf im Landkreis Neustadt a.d. Aisch / Bad Windsheim: Ein Motorradfahrer wollte nach rechts abbiegen, ein Lkw-Fahrer nach links - dabei kam es zum Zusammenstoß. Foto: ToMa/Grau



Ein 22-Jähriger ist nach einem schweren Unfall am Montagmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen geworden. Der junge Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2413 von Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) in Richtung Adelsdorf (Landkreis Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim) unterwegs und wollte an einer T-Kreuzung nach rechts in die Bahnhofstraße nach Eschenbach abbiegen.

Dabei kollidierte er mit einem Lkw, der aus Richtung Adelsdorf auf der Staatsstraße fuhr und, gleichzeitig mit dem Biker, von sich aus nach links ebenfalls in die Bahnhofsstraße einbog.

Durch den Zusammenstoß wurde der 22-Jährige mittelschwer verletzt. Nach ersten Informationen besteht keine Lebensgefahr. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett für den Verkehr gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.