Multimediale Fotoshow sorgt für Verzauberung

Vielfalt soll exemplarisch mit der Kamera festgehalten werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Am Donnerstag, 22. März, kommt Markus Mauthe mit seiner multimedialen Fotoshow "Naturwunder Erde" in die "NeuStadtHalle am Schloss". Greenpeace lädt um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt zu der "Weltreise voller Bilder, Erlebnisse und Musik" ein.

Besondere Momente für die Ewigkeit digital festhalten: Darum geht es bei der multimedialen Fotoshow "Naturwunder Erde". © Markus Mauthe



"Die Erde im Porträt": Eine größere Herausforderung hätte sich Markus Mauthe nicht aussuchen können. In seiner aktuellen multimedialen Fotoshow im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace nimmt der Fotograf sein Publikum mit auf eine Reise zu den beeindruckendsten Naturlandschaften des Planeten

Ziel des Projektes ist es, dessen Vielfalt mit der Kamera festzuhalten und exemplarisch alle relevanten Lebensräume im Wasser, Wald, Grasland und Gestein sowie deren Verflechtungen untereinander zu zeigen. So fängt Mauthe die tanzenden Nordlichter über Kanadas Nadelwäldern ein, verursacht eine Gänsehaut beim Anblick der Gletscher, Eisbären und Walrosskolonien Spitzbergens, porträtiert wundersame Kalkskulpturen der ägyptischen Weißen Wüste und heftet sich an die Hufe und Pfoten wilder Tiere in der Serengeti.

Der Fotograf formuliert mit seinen Bildern eine Liebeserklärung an die Erde. Er ist überzeugt: "Wir müssen sie als ganzheitlichen Organismus begreifen. Jede Veränderung wie die Vernichtung von Regenwald oder die Ausrottung einer Fischart hat weitreichende Folgen für unser gesamtes Ökosystem". Markus Mauthe möchte für noch intakte Lebensräume und deren Bewohner begeistern.

Punktuell zeigt er Bedrohungen durch den Menschen und regt an, wie sich jeder für den Umweltschutz engagieren kann. Neben fundiertem Fachwissen bietet er authentische Geschichten, Anekdoten zum Schmunzeln, haarsträubende Grenzerfahrungen und bewegende Begegnungen mit Mensch und Tier. Untermalt wird die Weltreise durch Musikpassagen von Kai Arend. Greenpeace kündigt an: "Die Multivisionsshow von Markus Mauthe zieht die Besucherinnen und Besucher ins Geschehen hinein, wie es ein guter Roman oder Kinofilm vermag".