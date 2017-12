Münchsteinacher Kulturreihe startet mit Multitalent Händel

Präsident der "Fastnacht in Franken" liest aus seinem Buch "Faschingskind" - 29.12.2017 20:05 Uhr

MÜNCHSTEINACH - Mit einer "kabarettistische Lesung der anderen Art" startet die Saison 2018 von "Kunst und Kultur in alten Mauern". Der Parodist, Kabarettist, Sänger, Entertainer Bernd Händel liest am 12. Januar aus seinem Buch "Faschingskind" in der Münchsteinacher Kulturscheune.

Bernd Händel sorgt für einen humorvollen Auftakt der Münchsteinacher Reihe "Kunst und Kultur in alten Mauern". © privat



Händel, Präsident der "Fastnacht in Franken" bietet dort ab 19.30 Uhr im stimmungsvollen Ambiente Geschichten aus seinem Leben und seinen Weg auf die "Bühnen des Humors" in einer "Bilanz vieler heiterer Moment - aber eben nicht nur närrische Zeiten" dar, wie sein Gastspiel angekündigt wird.

Bei dem erleben die Besucher das Multitalent Händel als Moderator, Kabarettist, Musiker, Sänger, eloquenter Entertainer sowie als Parodist und Stimmenimitator, als der Händel viele namhafte Gäste auf die Münchsteinacher Bühne "zaubern" wird. Das Gastspiel mit modernem Entertainment verheißt einen "Abend vieler Facetten, eine Reise in die Vergangenheit, sowie in die Zukunft, mit Humor und Guter Laune", wie auf das „Faschingskind“ neugierig gemacht wird.

Karten gibt es bei der Gemeinde Münchsteinach unter Telefon 09166/210 und gemeinde@muenchsteinach.de. Für gepflegte Gastlichkeit sorgen der Kulturarbeitskreis mit einem emsigen Team ehrenamtlicher guter (Küchen-)geister.

hjm