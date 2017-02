Mundartautor Haberkamm auf Lesetour in der Region

NEUSTADT/AISCH - Der Mundartautor Helmut Haberkamm begeistert mit seinem Programm und tourt demnächst durch Franken. Auf seiner Lesetour ist er unter anderem in Nürnberg, Erlangen und natürlich in Neustadt zu Gast.

Mit seinem ersten Roman "Kaffeehaus im Aischgrund" und "Songs und fränkischen Dexden" ist der Autor Helmut Haberkamm in der alten Heimat unterwegs. © Harald Munzinger



Mit seinem ersten Roman "Das Kaffeehaus im Aischgrund" ist der Schriftsteller Dr. Helmut Haberkamm in Franken auf Lesetour, ebenso mit "fränkischen Songs & Dexden". Dabei gibt es auch einige Stationen Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Für den Mundartautor, der mit dem "Kaffeehaus im Aischgrund“ gleich in zweifacher Hinsicht Neuland betreten hat – mit dem ersten Roman und der in Schriftdeutsch mit nur gelegentlichen Dialektpassagen – sind diese Lesungen gewissermaßen Heimspiele, da er in Dachsbach aufgewachsen und mit Mundartpublikation in allen Landkreisteilen als guter Bekannter Zuhause ist.

Erstes Gastspiel am 17. Februar

So auch in Marktbergel, in dessen Ortsteil Ottenhofen er am Freitag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr in der Heilpädagogischen Praxis & Les´Schreibwerkstatt von Anita Kuboth über Michael Wegmann berichtet, der im Herbst 1867 aus Amerika ins Aischtal zurückgekehrt war und in seinem Heimatort Peppenhöchstädt ein Kaffeehaus eröffnet hatte.

Haberkamm lässt in seinen Roman viele Erzählungen der Großmutter über Schilderungen der Urgroßmutter aus jener Zeit und jede Menge gut bewahrte Liebe in diesen Landstrich einfließen, der seine Jugendjahre geprägt hatte.

Abstechern nach Nürnberg, Neunkirchen am Brand, Kulmbach oder Erlangen ist Haberkamm am Freitag, 10. März, ab 19.30 Uhr mit "fränkischen Dexde" im Bürgersaal des Alten Scheinfelder Rathauses zu Gast und gestaltet am Samstag, 25. März, in der Burghaslacher Kulturtankstelle mit dem Liedermacher Johann Müller einen musikalisch.-literarischen Abend.

Für den sind Kartenreservierungen in der Gemeindeverwaltung (Telefon 09552/93200) oder bei Robert Hofmann (09552/18 54; ab 16.30 Uhr) möglich. Für den 6. Mai kündigt er einen Abend in der "Maiers Scheuern" in der Markt Bibarter Brunnengasse 5 an. Und schon mal vormerken sollten sich alle Mundartfreunde das zweite "Edzerdla" am 16. und 17. Juni 2018 auf dem Burgbernheimer Kappelberg.

Die beste Empfehlung für die Neuauflage war eine grandiose Premiere 2016. Der Autor Habermann macht darauf aufmerksam, das gegenwärtig in Heppstädt seine Erfolgsgeschichte "No Woman, No Cry - Ka Weiber, ka Gschrei" mit dem neuen dritten Mann Arne Unbehauen läuft.

"Die ersten Vorstellungen waren furios und brechend voll! Infos und Kartenreservierung unter http://kuckucksheim.de/no-woman-no-cry-ka-weiber-ka-gschrei.html. Im Mai wird in Heppstädt und am Erlanger Figurentheaterfestival auchsein nagelneues Stück Premiere haben: "We Are the Champions - Mir sinn die Größdn", angekündigt als "eine fränkische Viecherei mit saustargen Songs". Infos unter http://kuckucksheim.de/we-are-the-champions.html "Ich hoff, mer sichdsi!" bei den Terminen im Landkreis und der Region, wünscht sich Helmut Haberkamm.

Harald J. Munzinger