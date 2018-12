"Munzinger Ingenieure GmbH" bei 25-Jahr-Feier gewürdigt

"Eindrucksvolle Erfolgsgeschichte" in Neustadt/Aisch - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Bei ihrem 25-jährigen Firmenjubiläum erfuhr die "Munzinger Ingenieure GmbH" viel Anerkennung aus dem großen Kreis der Geschäftspartner sowie der Politik. Stolz, ein solches Unternehmen im Landkreis und in der Kreisstadt zu haben, zeigten sich Landrat Helmut Weiß und Erster Bürgermeister Klaus Meier.

MdL Hans Herold (r.) sowie Bürgermeister Klaus Meier und Landrat Helmut Weiß (v. l.) gratulierten Markus Munzinger zum 25-jährigen Firmenjubiläum und 50. Geburtstag. © privat



MdL Hans Herold (r.) sowie Bürgermeister Klaus Meier und Landrat Helmut Weiß (v. l.) gratulierten Markus Munzinger zum 25-jährigen Firmenjubiläum und 50. Geburtstag. Foto: privat



Beide betonten ebenso wie der Landtagsabgeordnete Hans Herold die Entwicklung aus kleinen Anfängen zu einem Unternehmen, das sich in seiner Branche hohes Ansehen erworben habe. Dies sei unser leistungsfähiger Mittelstand, meinte Landrat Weiß mit Blick auf die stattliche Summe von über 2000 bearbeiteten Projekten, mit denen der Bürgermeister „eine sehr eindrucksvolle Erfolgsgeschichte geschrieben“ sah. Das Büro „Munzinger Ingenieure GmbH“ sei, so Meier, „seit vielen Jahren eine feste Größe und Konstante in unserer Stadt und weiß mit einem kompetenten und engagierten Team von hochspezialisierten Fachleuten immer wieder aufs Beste zu überzeugen“.

Der Bürgermeister zeigte dazu eine Reihe kommunaler Projekte auf, bei denen man mit der von Dipl. Ing. Markus Munzinger und seinem Büro geleisteten Arbeit „immer sehr zufrieden gewesen“. Angefangen vom Um- und Ausbau der alten Turnhalle zur modernen Veranstaltungshalle, in der das Jubiläum gefeiert wurde, bis aktuell der Tragwerkplanung zur Generalsanierung der Grundschule Neues Schloss oder zu den umfangreichen Planungen für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes der Markgrafenhalle. Meier nannte ferner unter anderem die statischen Berechnungen beim Haltepunkt Neustadt-Mitte, beim Vermessungsamt mit Parkdeck, für die Kreisklinik, die Berufsschule oder die neue Turnhalle des Schulzentrums und den Verwaltungsbau der Sparkasse oder die Denkmalobjekte „Kohlenmühle“ und „Krone“.

Zeichen für Unternehmensentwicklung

Eine Aufzählung, die zeigen sollte, dass es dem einstigen Stadtratskollegen Markus Munzinger (2006 bis 2010, 2008 bis 2010 CSU-Fraktionsvorsitzender) neben den vielen überregionalen Projekten ganz wichtig sei, in seiner Geburtsstadt Neustadt/Aisch tätig zu sein und Zeichen zu setzen, betonte der Bürgermeister, der auch die Unternehmensentwicklung skizzierte. Aus kleinen Anfängen mit der Übernahme eines Ingenieurbüros in Markt Bibart mit zwei Mitarbeitern als reines Statikbüro hätten schwierige Zeiten in der Baubranche, insbesondere mit den Folgen der Finanzkrise 2008 bis 2010 überstanden werden müssen. Das dies dem Büro Munzinger, nach der Gründung der Bahn-Plan GmbH, die 2008 in die „Munzinger Ingenieure GmbH“ überführt wurde, gut gelungen sei, „spricht für die Qualität“.

Schnell hatte sich Markus Munzinger neben der Statik auch um die Belange der damaligen Wärmeschutzverordnung und heutigen Energieeinsparverordnung gekümmert und das Leistungsbild mit Schallschutz ergänzte. Zwischenzeitlich werden die Planungsbereiche Statik, Brandschutz vorbeugend und baulich, Energieeinsparung und baulicher Schallschutz komplett geplant und die bauliche Umsetzung von 14 Mitarbeitern, davon fünf Ingenieure betreut. Mit ständigen Qualifizierungen wird ein breites Spektrum abgedeckt, wozu unter anderem auch die Tragwerksplanung in der Denkmalpflege und „Besondere Fachkunde für wiederkehrende Bauwerksprüfung im Holz- und Massivbau“ zählen.

Partner namhafter Unternehmen

Auch überregional hat sich das seit 2011 in der Schillerstraße angesiedelte Unternehmen als Partner namhafter Unternehmen und mit Projekten wie der statischen Umsetzung von Skulpturen Olaf Menzels in der Staatsbibliothek Berlin oder der Uni-Klinik Erlangen, beim Bau von Trampolinhalle in Nürnberg und nun auch in Dresden, Ingenieurbaumaßnahmen für die Deutsche Bahn im süddeutschen Raum oder Stahlbauten für die Industrie in Frankreich einen Namen gemacht.

Bürgermeister Klaus Meier freute sich, dass Markus Munzinger mit seinem Büro „fest in Neustadt und in der Region verwurzelt ist“ und sich neben der steten beruflichen Herausforderung, um in dieser Branche bestehen zu können, noch Zeit für das Engagement „in unserem Vorzeigechor Choralle“ nehme. Dieses würdigten Chorleiter Dieter Weidemann und viele Chormitglieder mit der schwungvollen Mitgestaltung der Jubiläumsfeier. Diese genossen die zahlreichen Gäste ebenso wie unterhaltsame „Tischzauberei“ und zauberhafte kulinarische Begleiter durch eine lange „durchtanzte“ Nacht mit ihrem Nachklang für soziale Projekte. Statt Geschenken auch zum 50. Geburtstag sollten diese mit Spenden unterstützt werden. Über diese kann sich der „Hausenhof“ und die Erlanger Kinderkrebshilfe freuen.

nb