Musik auf höchstem Niveau: "Falk & Sons in Neustadt

Dieter Falk ist Musiker, Komponist, Schauspieler und Produzent - vor 37 Minuten

NEUSTADT/ AISCH - Mit seinen Söhnen Paul und Max ist der Musikproduzent und Komponist Dieter Falk auf großer Abschiedstournee. Dass das international erfolgreiche Ensemble dabei auch in Neustadt für ein exklusives Musikerlebnis sorgt, ist der langjährigen Freundschaft von Dieter Falk und Dieter Weidemann zu verdanken.

Auf der Abschiedstournee machen „Falk & Sons“ auch in Neustadt Station: Ein Abstecher, der Musik auf höchstem Niveau verspricht. © privat



Diese war im letzten Jahr mit dem Luther Pop-Oratorium vertieft worden, bei dem „Choralle-Mitglieder“ am spektakulären Auftritt in München mitwirkten und der Chor auch mit einer eigenen Vorstellung für ein mitreißendes Erlebnis sorgte (nn-online berichtete). Mitreißend“ ist das Prädikat für Dieter Falk, der neben Luither auch unter anderem Acts wie „Pur“, „Roger Chapman“, „Nazareth“ oder „Brings“ produziert hat. Und der nun mit den Söhnen Paul und Max Falk und der Formation „Falk & Sons“ zehn Jahre im In- und Ausland live bei über 300 Konzerten sowie auch bei TV-Auftritten begeisterte. Dass dies auch am Sonntag, 23. September, ab 17 Uhr in der „NeuStadtHalle am Schloss“ der Fall sein wird, ist Dieter Weidemann überzeugt. Hier mit Dieter Falk einen der populärsten deutschen Musiker, Komponisten und Produzenten mit seinen ebenfalls sehr erfolgreichen Söhnen in einer Bühnenshow zu erleben, ist auch für Weidemann „eine außergewöhnliche Sache“. Mit einem so großartigen Künstler werde hier ein „einmaliges Event“ geboten.

Beim dem werden den zahlreich erwarteten Musikfreunden aus der Region von „Falk & Sons“ die bekanntesten „Hits“ von J.S.Bach, genauso dargeboten, wie unvergessliche Choräle von Martin Luther oder Kompositionen von Paul Gerhardt „in einer mitreißenden Mischung aus Pop, Rock, Klassik & Jazz“ Erste Begegnung vor über 30 Jahren Die erste Begegnung von Dieter Weidemann und Dieter Falk liegt über 30 Jahre zurück, als sich der Neustädter Musiklehrer zu einem Keyboardseminar bei Falk angemeldet hatte, der gerade am Anfang seiner Musikerkarriere stand. Dabei gelang es Weidemann, ihn zu einer „Klavierdemo“ an die Bonhoeffer-Realschule einzuladen.

Fünf Echo-Nominierungen

Man habe sich im Lauf der Jahre immer mal wieder, vorwiegend bei Konzerten getroffen, so Dieter Weidemann. Beim Luther-Pop-Oratorium kam es zu einem Gespräch „mit Folgen“. Denn auf Dieter Falks Bedauern, „viel zu selten nach Bayern“ zu kommen, hatte Dieter Weidemann den spontanen Vorschlag, dies zu ändern, und lud ihn zu einem Konzert nach Neustadt ein. „Dass das jetzt noch in die Abschiedstournee mit seinen Söhnen fällt, ist ein ganz besonderer Umstand“, so Weidemann, der sich auch über Falks Wertschätzung der Leistung von „Choralle“ freut, der von dem „Chor sehr angetan ist und sich durchaus auch ein gemeinsames Projekt vorstellen könnte“. An Spitze der deutschen Musikszene Dieter Falk gehört mit fünf Echo-Nominierungen und über 20 Millionen verkauften CDs als Produzent (u. a. für PUR, Monrose, Patricia Kaas, Roger Chapmann. Paul Young, Daliah Lavi und viele andere) zur Spitze der deutschen Musikszene.

Der ehemalige Kirchenmusiker und Musikprofessor saß zwei Jahre in der Pro7-„Popstars“-Jury neben Nina Hagen. Für Max Falk ist das Schlagzeugspiel mehr als nur Hobby; er wirkte bei mehreren CD-Produktionen seines Vaters als Percussionist und Drummer mit und man konnte ihn auch in der Band vom „Luther-Musical“ erleben, das im letzten Jahr durch mehrere Großstädte tourte und mehr als 130.000 Zuhörer erreichte.

Paul Falk schauspielerte unter anderem beim ARD-Tatort „Alarm für Cobra 11“, „Der Lehrer“ sowie „Der Alte“. Als Sänger schreibt er seine eigenen Songs am Piano und im „Luther-Musical“ konnte man ihn in der Rolle des jungen Kaisers Maximilian erleben. Mit „Falk & Sons“ wird am 23. September in der „NeuStadtHalle“ „Musik auf höchstem Niveau voller Dynamik, vorgetragen mit viel Elan und guter Laune“ geboten. Dieter Weidemann ist überzeugt, dass jeder Konzertbesucher begeistert sein wird, und empfiehlt, sich im Vorverkauf Karten zu sichern. Der erfolgt im Neustädter „Modehaus Seeg“ sowie in der Buchhandlung Dorn/Neustadt, im Elops-Laden und Fotostudio Heckel/Bad Windsheim, im Einkaufszentrum Meier/Markt Erlbach, in der Buchhandlung Seehars/Uffenheim und im Schreibwarengeschäft Meyer/Scheinfeld. Telefonische Karteninfos erhält man unter 0151/11091146.

hjm