Mysteriöser Brand bei Neustadt: Lkw ohne Fahrer in Flammen

Einfülldüse eines Kanisters gefunden - Polizei ermittelt - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Sirenenalarm am frühen Samstagmorgen: Ein LKW-Brand auf der so genannten "Panzerstraße" von Schellert in Richtung Linden bei Neustadt a. d. Aisch gibt Rätsel auf. Spuren am Unfallort könnten daurauf hindeuten, dass es sich um Brandstiftung handelt. Verletzt wurde bei dem Feuer wahrscheinlich niemand.

Ein mysteriöser Lkw-Brand am Samstagmorgen bei Neustadt a. d. Aisch gibt der Polizei Rätsel auf. © Harald Munzinger



Ein Verkehrsteilnehmer hatte den brennenden Lastwagen im Straßengraben an der Abzweigung nach Oberrossbach entdeckt und den Alarm ausgelöst. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Neustadt mit zwei Schaumlöschfahrzeugen rasch am Brandort war, konnte nicht verhindert werden, dass das Fahrzeug restlos ausbrannte. Letzte Glutnester wurden mit der Wärmebildkamera ausgemacht und abgelöscht.

Der Lastwagen war führerlos und ohne Kennzeichen angetroffen worden. Ein Firmenemblem lässt ihn einem nahegelegenen Metall verarbeitenden Betrieb zuordnen. Das Spurenbild am Brandort gibt der Polizei viele Rätsel auf und erfordert eine komplexe Erforschung der Hintergründe des mysteriösen Brandes. Es wurde eine Einfülldüse eines Kanisters gefunden und Dieselgeruch an der Bordwand sowie an den Reifen festgestellt. Ebenso wurden rote Scherben auf der Straße gefunden. Die Polizei hielt sich zunächst mit Angaben zum rätselhaften Brand zurück und kündigte Auskünfte nach erfolgten Recherchen an.

Die örtlich zuständige Dietersheimer Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt.

