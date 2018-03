"Mythos Porsche": Sonderausstellung in Bad Windsheim

Allein über 200 Modellautos des legendären Typs 911 sind zu bestaunen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - "Mythos Porsche" lautet der Titel der Sonderausstellung 2018 im Bad Windsheimer Reichstadtmuseum "Ochsenhof". Ab Ostersonntag, 1. April, lässt sie über 1500 Porsche-911-Modelle von zwei bis 50 Zentimeter Länge bestaunen.

1500 Porsche 911-Modelle hat der Sammler Hans Jürgen Ungar für die Sonderausstellung 2018 im Bad Windsheimer Reichsstadtmuseum "Ochsenhof" zur Verfügung gestellt. © privat



Der ebenso leidenschaftliche Porschefahrer wie auch Sammler der 911-er Modelle Hans Jürgen Ungar aus Igersheim-Neuses stellt dem Museum einen Teil seiner einmaligen Sammlung zur Verfügung, die über 3000 Exemplare der schnittigen Flitzer-Miniaturen umfasst. Ein Glücksfall für Bad Windsheim und das Reichsstadtmuseum, das nach Einschätzung des Vorsitzenden des "Historischen Vereins Alt Windsheim" und Museumsbetreuer Jan Kube von Ostern bis 6. Januar 2019 sicher Ziel von Treffen der Porsche-Fan-Clubs sein wird.

Denn in der Sonderausstellung werden alleine über 200 Modellautos des legendären Typs 911 in der Größe 1:18 – also jeweils etwa 23 Zentimeter lang – zu bewundern sein. Kube: "Dazu kommen die anderen Maßstäbe von 1:200 (Länge 13 Millimeter) bis 1:8 (etwa 53 Zentimeter) in jeweils unterschiedlichen Modellreihen, Farben und Ausführungen von ungezählten Herstellern."

Zehn Kleindioramen mit Landschaftsmodellen

"Besonders reizvoll dürften die zehn Kleindioramen mit Landschaftsmodellen sein, mit Porsche-Verladebahnhof, Werkstatt, Gebrauchtwagenhandel, Rennstrecke, Rallye Wüsten-Szene (Paris-Dakar), oder auch Autobahn-Rasthof", freut sich Kube auf den "Mythos Porsche", der ab 1. April auch mit mehreren Carrera-Rennbahnen sowie Modellen aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas und Gummi bis hin zu Schokolade einen starken Anreiz zum Besuch des Reichsstadtmuseums bieten dürfte.

Dabei lohnt es sich, neben den Porsche 911-Miniaturen in außergewöhnlich reizvollen Varianten in Farbe und Ausstattung auch in der Dauerausstellung auf vier Stockwerken in dem imposanten Museumsgebäude aus dem Jahr 1537 auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der einst freien Reichsstadt und heute bedeutenden Kurstadt Bayerns zu gehen. Geöffnet ist das Reichstadtmuseum "Ochsenhof" am Rand der historischen Altstadt ab 1. April Samstag und Sonntag, sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr.

nb/hjm