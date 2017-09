Nach 55 Jahren: Bücherbus im Ruhestand

NEUSTADT/AISCH - Aufgrund technischer Mängel kann der Bücherbus im kommenden Schuljahr nicht wie gewohnt die Schulen und Ortschaften im Landkreis anfahren. Nach Mitteilung aus dem Landratsamt erfolgt "vorerst kein regulärer Bücherbusbetrieb".

2014 war im glänzenden Outfit sein 50-jähriges "Dienstjubiläum" gefeiert worden, jetzt muss der Bücherbus ausrangiert werden. Foto: Harald Munzinger



55 Jahre tat er im Landkreis treue Dienste für zuletzt über 2000 Nutzer des Verleihs auf Rädern. Nun muss der 1964 in Betrieb genommene Bücherbus mit Defekten ausrangiert werden. Über einen etwaigen mit hohen Investitionen verbundenen Ersatz muss der Kreistag entscheiden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisbücherei Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erarbeiteten momentan ein Konzept, "damit zumindest die Versorgung der Schülerinnen und Schüler der bisher besuchten Grundschulen mit Büchern weiterhin erfolgen kann", ließ die Kreisverwaltung wissen.

Nach deren Auskunft ist eine Ausleihe in den Ortschaften, die nachmittags besucht wurden, "bis auf weiteres allerdings nicht mehr möglich". Im Bücherbus entliehene Medien können in den Kreisbüchereien Neustadt/Aisch, Bad Windsheim und Scheinfeld abgegeben werden; über eine Rückgabemöglichkeit in den einzelnen Ortschaften wird die Kreisbücherei baldmöglichst informieren.

Die Kreisbücherei Neustadt im Erweiterungsbau des Schulzentrums an der Comeniusstraße ist in den Schulferien nur nachmittags geöffnet. Reguläre Öffnungszeiten sind Montag und Mittwoch 11 bis 13.30 und 14.30 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag 11 bis 13.30 und 14.30 bis 19 Uhr. Erreichbar ist sie telefonisch unter 09161/5913 oder per E-Mail kreisbuecherei-nea@kreis-nea.de.

Die Mailadresse gilt auch für die Kreisbücherei in Bad Windsheim (Telefon 09841/4966). Sie ist im Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium (Friedensweg 24-26) ebenfalls in allen Schulferien nur nachmittags geöffnet, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 und 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, Freitag von 10 bis 13 Uhr.

Bei regulärem Betrieb erfolgt die Ausleihe in der Kreisbücherei im Alten Rathaus von Scheinfeld (Telefon 09162/12453) Montag von 14.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 17 sowie Mittwoch von 10 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr.

