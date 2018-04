Nach schwerem Unfall: Mondal scheidet aus Stadtrat aus

Dritter Bürgermeister bat darum, von seinen Ehrenämtern entbunden zu werden - vor 37 Minuten

NEUSTADT - Einstimmig respektierte der Stadtrat den Wunsch des dritten Bürgermeisters Helmut Mondel, aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ehrenämtern entbunden zu werden. Erster Bürgermeister Klaus Meier würdigte ihn als "sehr geschätzten Mitstreiter".

Noch immer an den Folgen eines schweren Unfalles leidend, musste sich Dritter Bürgermeister Helmut Mondel von seinen Ehrenämtern entbinden lassen. © Harald Munzinger



Ein Verkehrsunfall hatte für den dritten Bürgermeister so langwierige schwere Folgen, dass er sich nicht mehr in der Lage sieht, das Ehrenamt des Bürgermeisters und Stadtrates auszufüllen. Seinem Wunsch, diese niederzulegen, entsprach das Gremium fraktionsübergreifend mit großen Bedauern und besten Genesungswünschen.

Das Ausscheiden des Kollegen sei nicht nur für die Grünen, sondern für den gesamten Stadtrat ein Verlust, erklärte Fraktionsvorsitzende Monika Gaubitz. Helmut Mondel habe sich trotz der Belastungen mit seinem Bauernhof stets engagiert und zuverlässig für das Wohl der Stadt eingebracht, stellte sie fest und übergab mit tränenerstickter Stimme ihre Erklärung an den Fraktionskollegen Leidenberger weiter. In ihr wurden Sachverstand und Anregungen Mondels sowohl in Natur- und Umwelt- wie in sozialen Belangen gewürdigt. Über seine Nachfolge wird in der nächsten Stadtratssitzung entschieden, kündigte es Bürgermeister Meier an.

Er wies in seinem aktuellen Bericht auf wesentliche Änderungen in der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern hin, So werden künftig in Bürgerversammlungen auch Jugendliche oder nicht wahlberechtigte Ausländer die Möglichkeit haben, "ihre Belange vorzutragen und sich insoweit aktiv in das gemeindliche Geschehen einzubringen".

Das Stimmrecht in der Bürgerversammlung bleibt hingegen nur den wahlberechtigten GemeindebürgerInnen vorbehalten. Änderungen erfolgten auch in Bezug auf den "Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung" von Beratungen und Abstimmungen des Stadt- beziehungsweise Gemeinderates.

Spitzenreiter mit 152 Km/h

Von Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindebereich Neustadt/Aisch setzte die Polizei die Stadt in Kenntnis. Im ersten Quadrat 2018 seien insgesamt 50 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei Messdaten von insgesamt 33.714 Fahrzeugen erfasst worden. Mit 644 Fahrzeugführern habe die Beanstandungsquote bei 1,9 Prozent gelegen. Seien 515 Fahrer mit einem Verwarnungsgeld davongekommen, hätten 129 einen Bußgeldbescheid mit Punkteeintrag erhalten und sechs Fahrverbote ausgesprochen werden müssen, ließ Bürgermeister Meier wissen. Der Spitzenwert lag nach Polizeimitteilung im 100 km/h-Bereich bei Tempo 152!

Bestätigt wurde vom Stadtrat die Wahl von Tobias Veit aus Birkenfeld zum Kommandanten der Feuerwehr Birkenfeld und Roland Ebenhöh (Neustadt) zu dessen Stellvertreter. Beide übten die kommunalen Ehrenämter nicht zum ersten Mal aus, stellte Bürgermeister Meier mit dem Glückwunsch zu der von Kreisbrandrat Alfred Tilz bestätigten Wahl fest.

Mindestalter bei Putz-Aktion

Am Samstag, 28. April, wird wieder "Neustadt putzt". Los geht es um 9.30 Uhr am Bauhof der Kreisstadt, wo die Teilnehmer im 12 Uhr wieder zu einem gemeinsamen Mittagsessen eingeladen sind. Die Stadt hofft auf eine erneut starke Beteiligung, hat aber wegen der zu großen Gefährdung kleinerer Kinder diesmal das Mindestalter der Teilnehmer auf sechs Jahre festgelegt. "Wir würden uns freuen, wenn wieder möglichst viele Einwohner Neustadts an dieser Aktion teilnehmen, um gemeinsam ein Zeichen für eine saubere und damit noch attraktivere Stadt zu setzen", lud Bürgermeister Meier zum großen Putzaktion ein.

Beim Vortrag in der Ratssitzung durften sich auch die Stadträte angesprochen fühlen. Einen besonderen Anreiz für Jugendgruppen und Vereine bieten "äußerst attraktive Meistbeteiligungspreise", die man – so das Stadtoberhaupt dankbar - erneut durch eine "großzügige Sponsoring-Zusage der Franken Brunnen-Stiftung "Jugend und Natur" ausloben kann". Anmeldungen sind noch bis Montag, 23. April, bei der Tourist-Info im Rathaus unter Telefon 09161/66618 oder per E-Mail info@neustadt-aisch.de möglich.

Harald J. Munzinger