Nachhaltige Innenentwicklung

NEUSTADT/AISCH - 25 Kommunen im Landkreis profitieren von der Städtebauförderung. Den restlichen wird dazu möglichst rasch geraten, denn zumindest seitens des Bundes gibt es Signale der Mittelkürzung. Bayern hingegen will noch nachlegen, ließ der Haushaltsexperte der CSU-Landtagsfraktion, Hans Herold, nach der Vorberatung des Etats 2019/20 wissen.

Mit Eberhard Pickel und Sachgebietsleiterin Annette Willmann-Hohmann (v. r.) von der Bezirksregierung sowie dem Amtsleiter für Ländliche Entwicklung Gerhard Jörg (l.) hatte MdL Hans Herold für die Bürgermeister kompetente Ratgeber in Sachen Innenortsentwicklung eingeladen. Foto: Harald Munzinger



Er hatte zum aktuellen Thema Flächenverbrauch und Belebung der Ortskerne die Bürgermeister und kompetente Ratgeber in Sachen Förderprogramme eingeladen. So zeigten die Sachgebietsleiterin bei der Bezirksregierung, Annette Willmann-Hohmann, mit Eberhard Pickel die Bedingungen für Zuwendungen aus der Städtebauförderung, Gerhard Jörg, Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, über die Dorferneuerung auf.

„Innen vor Außen“ war das Motto der Informationsveranstaltung und auch deren roter Faden mit den Verknüpfungspunkten Flächensparen, Revitalisierung innerörtlicher Brachen und Leerstände, Ortskernsanierung, Nachverdichtung oder Innenentwicklung. Zu alledem zwingt das Ziel der Staatsregierung, den täglichen Flächenverbrauch von 11,7 Hektar bis 2030 auf fünf Hektar für Verkehrs-, Gewerbe- und Wohnbauflächen zu reduzieren. Letzteres bei gleichzeitig steigendem Bedarf durch den mit 2,3 Prozent prognostizierten Bevölkerungswachstum in Mittelfranken bis 2037 und zunehmenden kleinen Haushalten von 45,1 (2011) und 47,8 (2016) auf über 50 Quadratmeter pro Einwohner.

Zukunftsformel „Innen statt außen“

„Mit dem Wachstum intelligent umzugehen“ wird also zur Herausforderung für die Kommunen, zumal zugunsten von Landwirtschaft, Natur und Umwelt der Flächenverbrauch reduziert werden soll. So muss in städtebaulichen Konzepten die Innenentwicklung Vorrang haben, wie es in beiden Referaten zum Ausdruck kam, dabei zur Erhebung von Brachflächen und Leerständen und zur Flächenentsiegelung geraten wurde. Für 23 Kommunen in Mittelfranken sehe das Förderprogramm „Innen statt außen“ aktuell 10.8 Millionen Euro vor, ließ Annette Willmann-Hohmann mit dem Hinweis wissen, dass man erst am Anfang sei. Für die klassische Städtebauförderung durch Bund und Länder stehen 25,3 Millionen Euro zur Verfügung, in Bayern mit diversen Sonderprogrammen wie Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge oder die Revitalisierung von Gewerbeflächen oder 24 Millionen Euro.

Mit dem aus einer Gewerbebrache entstandenen Wohngebiet auch mit Wohnungen für Senioren zeigte Sachgebietsleiterin „Uehlfeld Mitte“ als eines der Beispiele für gelungene Siedlungs- und Projektentwicklung im Sinne der Nachverdichtung mit wohnwirtschaftlichen und energetischen Ansätzen sowie sozialer Infrastruktur auf. Ein Kompliment über das sich Bürgermeister Werner Stöcker freuen konnte, auch wenn ihm mit diesem Komplex noch Nachbarklagen ins Haus stehen. Man dürfe sich „vor Reibungen nicht scheuen“, meinte er, hielt aber staatlichen Rückhalt für dringend erforderlich, wenn man sich um Nachverdichtungen wie aktuell beim Projekt „Uehlfeld Zentrum“ oder gegen den „Volkssport Volksbegehren“ um eine verdichtete höhere Bebauung für den dringend benötigten Wohnraum bemühe.

Politik in die Pflicht gerufen

Setze man dies nicht um, sei die Beschränkung auf fünf Hektar täglichem Flächenverbrauch Illusion, rief Stöcker die Politik in die Pflicht. Diesem Ziel näher könne man nach Einschätzung von Markt Erlbachs Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß auch kommen, wenn die Verkaufsbereitschaft von Gebäuden - in der Marktgemeinde 140 Objekte im Leerstandkataster – gefördert würde. Mit auf 20 Jahre reduzierten Sonderabschreibungen könne nach dem Rat von Bürgermeisterkollege Stöcker ein solcher Anreiz geschaffen werden, nahm MdL Herold eine Empfehlung mit. Eine weitere an die Adresse von Bundestagsabgeordnetem Christian Schmidt gab es aus Marktbergel, wo der Staat auf dem ehemaligen „Muna“-Gelände die Revitalisierung von zwei Wohnblöcken für je acht Mietparteien blockiert. Und auch der Denkmalschutz wurde als Hemmschuh angesprochen, wenn es etwa um verfallende Hofstellen geht.

„Schonender Umgang mit der Fläche“

Für kleinere Orte zuständig, hatte auch Dipl. Ing. Gerhard Jörg vom Amt für Ländliche Entwicklung den „schonenden Umgang mit der Fläche“ zum Thema. Schließen von Baulücken, Leerstandsmanagement, Rückbau oder neue Wohnformen waren dazu seine Stichworte für eine flächensparende Raumentwicklung. Dazu gelte es bei den Bürgern das Bewusstsein zu schaffen. Innerörtliche Potenziale zu nutzen und dem Funktionsverlust von Ortskernen zu begegnen, ermunterte er die Kommunen und sicherte die Begleitung bei der Umsetzung zu.

Es gelte, so Jörg, „die Identität der Dörfer zu bewahren“, wozu Maßnahmen je nach Finanzkraft der Gemeinde mit 43 bis 65 Pro0zent gefördert würden, eine Erhöhung bis 80 Prozent möglich sei. Momentan sei die finanzielle Situation gut, wie sich entwickle unbekannt. Im Landkreis sind nach den Ausführungen des Amtsleiters 43 Verfahren in der Dorfneuerung, 21 davon abgeschlossen, sieben neue in Vorbereitung, dazu drei Kernwegenetze. Von den 17 ILEK-Projekten in Mittelfranken sind vier im Landkreis anerkannt.

Positive Beispiele aufgezeigt

Auch Gerhard Jörg zeigte mit dem Bevölkerungswachstum den steigenden Wohnraumbedarf auf. Der Flächenverbrauch sei insgesamt etwas zurückgegangen, aktuell in strukturschwachen Gebieten am höchsten. Mit einer Reihe von Beispielen, wie dem Umbau des Bahnhofes in Hagenbüchach oder dem aus einem Leerstand geschaffenen Dorfgemeinschaftshaus in Neuherberg, wies Jörg auf Erfolge im Bemühen um Innenentwicklungen und auch auf die Förderung von privaten Maßnahmen oder von Kleinstunternehmen im Bereich der Grund- beziehungsweise Verbesserung der Nahversorgung hin.

„Schnell einzusteigen“ schloss der Landtagsabgeordnete Hans Herold aus den aufschlussreichen Darstellungen der diversen Fördermöglichkeiten und konnte damit erreichte positive Gemeindeentwicklungen auch aus seiner Zeit als Ipsheimer Bürgermeister einbringen. Aus der Bürgermeisterrunde wurde das gute Zusammenwirken sowohl mit der Regierung von Mittelfranken, wie auch mit dem Amt für ländliche Entwicklung gewürdigt.

